Vallecrosia, il prete vola dall’altare con l’uovo di Pasqua: il video spopola sui social e vince il 'premio frittata' di Striscia La Notizia (Foto e video)

Il prete vola dall’altare mentre porta in braccio un enorme uovo di Pasqua. È successo sabato sera a Vallecrosia alla conclusione della solenne veglia pasquale celebrata nella parrocchia di San Rocco. Il parroco, don Rito Alvarez, stava scendendo i gradini dell'altare con l’uovo da dieci chili per condividerlo con le famiglie, come da tradizione, quando all’improvviso è caduto insieme all’uovo di cioccolato sul quale è atterrato. Una scena che è stata ripresa da una fedele e il video, caricato su internet, è diventato subito virale sui social.

“E' successo sabato sera, sono inciampato e caduto con l’uovo di cioccolato gigante, che durante la Settimana Santa era posizionato sull’altare. Come si fa tutti gli anni, è stato preso dalla parrocchia per festeggiare la Pasqua dopo la solenne veglia pasquale. Alla fine, infatti, viene condiviso con tutti i partecipanti in un momento di festa e condivisione con le famiglie durante la notte che precede la Pasqua. Nel momento in cui stavo consegnando l’uovo per condividerlo con i papà, le mamme e i bambini presenti sono caduto insieme all’uovo" - racconta don Rito, il parroco della parrocchia di San Rocco - “Diverse persone si sono subito preoccupate di chiedermi se io stessi bene e per fortuna non mi sono fatto male. Per questo fatto, ripreso da una fedele, la parrocchia ha spopolato sui social dove ha avuto tantissime visualizzazioni e più di 57mila commenti scritti in tutte le lingue del mondo. Non so chi abbia caricato il video sui social, non è stata la persona che l’ha girato”.

Il video, che è stato visto e commentato da persone di tutto il mondo, ha attirato l’attenzione anche di Striscia La Notizia che nella puntata andata in onda ieri sera gli ha aggiudicato il “Premio Frittata”. Un episodio molto visualizzato che è stato anche rilanciato dal giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile e ripreso da Spazio Napoli che, però, ha erroneamente attribuito l’accaduto ad una chiesa di Napoli.