Sanremo: scalinata tra via Hope e corso Imperatrice in situazione di degrado (Foto)

Un nostro lettore, O.B., ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado sulla scalinata che collega corso Imperatrice con via Hope:

“Dopo mesi di continue sollecitazioni telefoniche alla società incaricata della pulizia strade per segnalare lo stato di degrado e quindi della necessità di pulire questa unica via di collegamento tra la parte alta di via Hope con corso Imperatrice, costeggiando il Grand Hotel e des Anglais, la situazione attuale è quella delle foto. Si nota la pericolosità di scivolare per le persone di passaggio in quanto nessuna autorità interpellata è in grado di dire a chi compete la pulizia della scalinata”.