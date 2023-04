Bordighera, stage di petanque con il campione del mondo Diego Rizzi (Foto e video)

In via Stoppani 14 a Bordighera l’11, il 12 e il 13 aprile andrà in scena uno stage di petanque con il campione del mondo Diego Rizzi.

Un’occasione unica per poter perfezionare le tecniche di gioco. “E’ un perfezionamento delle tecniche di gioco sotto la mia guida” - spiega il campione del mondo 2022 Diego Rizzi - “Parteciperanno giocatori provenienti da otto paesi: Giappone, Finlandia, Svizzera, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti e Belgio”.

L’evento è organizzato in collaborazione col Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller fondato nel 1951. “Martedì 11 alle 18 vi sarà la presentazione dello stage al circolo Biancheri Muller. Per l’occasione saranno presenti anche diverse autorità. Seguirà un rinfresco” - fa sapere il presidente del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller Angelo Gazzelli - “Mercoledì 12 aprile, invece, inizierà l’attività con Diego Rizzi che si terrà dalle 9.30 alle 12.39 e dalle 15 alle 18. Le attività proseguiranno giovedì 13 aprile sempre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Alle 20 vi sarà la serata di gala durante la quale si terranno le premiazioni e la consegna di riconoscimenti ai partecipanti allo stage. Avverrà anche la consegna di una targa da parte del Comune al campione del mondo e la consegna di una targa da parte del circolo Biancheri Muller agli amici del Club Frejus International Petanque, club di appartenenza di Diego. Parteciperanno autorità e anche il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito”.

“E’ un evento unico che Diego ha deciso di organizzare nel nostro circolo, che ha 24 campi sia da petanque che da volo, e ne siamo felici. Abbiamo anche un bar, una cucina, una sala ristorante e una sala relax. Ringrazio Diego per aver scelto il nostro circolo come sede per questo evento” - sottolinea Gazzelli - “È una grande occasione sia per lo sport delle bocce che per la promozione della città di Bordighera perché avrà l’onore di ospitare giocatori provenienti da tutto il mondo. Diego, quando ha tempo, viene sempre ad allenarsi qui visto che siamo aperti tutti i pomeriggi dalle 14. Ama il nostro circolo, che attualmente ha 110 soci, e noi siamo sempre felici di accoglierlo”.