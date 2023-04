Elezioni a Imperia, sfida tra candidati a colpi di gadget: l'assessore Gagliano fa gli auguri di Pasqua

I candidati alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio cercano il contatto con gli elettori con modi anche nuovi.

In attesa del vorticoso giro di aperitivi, pizzate, e arrivo dei big della politica nazionale, c'è chi ha voluto anticipare tutti e fare gli auguri di Pasqua con un portachiavi e una penna a sfera personalizzata

Si tratta dell'assessore uscente alla Viabilità e alla Sicurezza Antonio Gagliano candidato in una lista a sostegno di Claudio Scajola. Il recordman di preferenze della scorsa tornata elettorale, sicuramente non si accontenterà e non farà mancare altre sorprese.

Invitiamo tutti i candidati a inviarci i loro gadget: provvederemo a pubblicarli per ravvivare il clima già caldo di campagna elettorale.ai seguenti indirizzi: redazione@sanremonews.it o al numero di WhatsApp della redazione 388/4448608