Pallapugno: buona la prima per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese nel debutto in campionato

Buona la prima per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, al debutto in campionato, sconfigge Ceva per 9-3. Ottima la partenza di Raviola e compagni che volano sul 4-1 senza troppi patemi e, al sesto gioco, il capitano strappa applausi al pubblico per un bellissimo 'ciello'. Ma l'ex Levratto non molla centimetri e, complice qualche annebbiamento dei dolcedesi, torna in gara. L'ultimo punto però è dell'Imperiese che manda il risultato sul 5-3 all'intervallo.



Nella ripresa non c'è storia: i ragazzi di Aicardi chiudono la contesa con un break da 4-0 che consegna il primo punto stagionale. Per Imperiese sono scesi in campo: Raviola, Giribaldi, Iberto, Giordano.