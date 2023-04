Presentata la lista ‘Imperia Rinasce’, Ivan Bracco: “Qui per cambiare, il centrodestra non ci fa paura” (foto e video)

“Drammatico che alla vigilia del 25 aprile il presidente della Provincia accolga gli ex fascisti nelle sue liste. Il sindaco nega il confronto come nel Ventennio. In città c' è una situazione di paura anche di mettere un like sotto a un comunicato stampa”, lo ha detto Ivan Bracco, il candidato sindaco del centrosinistra che comprende Pd, Si-Verdi e Imperia al Centro) alla presentazione avvenuta stamattina presso la sala conferenze della Biblioteca ‘Lagorio’ di ‘Imperia Rinasce’, la lista sua.

"È una lista di persone - dice Bracco - che rappresentano i principali settori economici e sociali della città e pressoché tutte le frazioni”.

Il simbolo, già noto, è il profilo stilizzato della città e accompagnerà la campagna di Bracco, fino al voto del 14 e 15 maggio.

L'INTERVISTA

La lista pronta a scendere in campo accanto a Ivan Bracco è eterogenea per fascia d'età (i più giovani sono 3 ragazzi di 18 anni, il più anziano ne ha 70), professione e quartieri (molti gli insegnanti, un veterinario, un avvocato pensionati neo laureati impiegati).

"Nessuno dei candidati -commenta Bracco - ricopre cariche amministrative o milita in partiti o movimenti politici, questa è una lista veramente civica che punta a riportare a votare gli imperiesi spesso sfiduciati dalla vecchia politica, ma che amano la loro città e la comunità in cui vogliono impegnarsi attivamente e veder crescere i loro figli senza vederli emigrare come sta succedendo almeno da 20 anni a questa parte. Già da qualche settimana abbiamo intrapreso un percorso entusiasmante per fare di Imperia una città capace di delineare il proprio futuro coinvolgendo cittadini, associazioni, mondo dello sport e del volontariato".

Presenti in platea gli alleati comprese le due correnti del Pd che hanno animato il tavolo del centrosinistra nei mesi scorsi, il segretario cittadino Massimiliano Cammarata e Giovanni Barbagallo da una parte e i cosiddetti “dissidenti senza chiavi” in riferimento all’episodio del cambio della serratura della sede di via San Giovanni in piena bagarre sulla scelta del candidato, Antonio De Bonis e Domenico Abbo dall’altra.

“Proseguiremo la nostra campagna di ascolto sul territorio, dai incontri non solo nei borghi ma anche con le diverse cittadine”, conclude Bracco.

L'elenco dei candidati (in ordine alfabetico):

Agata Adelfio, Michela Aloigi, Enrico Arduino, Sara Balestra, Annunziata Beccacini, Anna Blardi, Daniela Bozzano, Gianfranco Coatto, Axel Comolli, Giovanna Damonte, Luigi De Falco, Alessandro Falivene, Mario Gelsomino, Michele Gerini, Marco Lupi, Alice Macrì, Maria Luisa Marinoni, Loredana Modaffari, Roberto Moschi, Sergio Nappelli, Elena Orsini, Mauro Paracini, Gabriele Pizzolo, Fabrizio Pratesi, Giovanna Quaglia, Piero Raboni, Alessandro Ranieri, Elisa Roatta, Giancarlo Sappa, Marco Valcado, Pierangela Verda, Francesco Viale.