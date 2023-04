Imperia: volontari di Polis al lavoro per raccogliere le firme e depositare le liste a sostegno di Claudio Scajola

Scaldati i motori, la macchina per la riconferma a sindaco di Claudio Scajola è partita. "Cinque i punti, tra Porto Maurizio e Oneglia - spigano da 'Avanti Insieme' -, dove questa mattina è stato possibile incontrare volontari e candidati e firmare per la presentazione delle liste a sostegno della riconferma di Scajola, chiuse nella serata di ieri, dopo che il partito di Giorgia Meloni ha deciso di appoggiarlo.

I banchetti, presenti in Via XX Settembre, in Piazza Fratelli Serra, alla Marina di Porto Maurizio, in Via San Giovanni e in Piazza Doria, hanno visto una grande partecipazione. Tantissimi cittadini imperiesi, 500 nella sola mattinata, si sono fermati ad apporre la propria firma, ribadendo che apprezzano il grande lavoro che è stato fatto in questi anni e che vogliono andare avanti insieme al sindaco Claudio Scajola nel rilancio di Imperia. Le tre liste e tutti i candidati saranno presentati giovedì 13 aprile, alle ore 18.00, al Cinema Centrale di Via Cascione.

Ricordiamo che sono presenti due point fissi di incontro, in Piazza Bianchi a Oneglia e in Viale Matteotti 7 a Porto Maurizio, dove chiedere informazioni e scoprire il programma completo per rendere Imperia sempre più pulita, sicura, prospera, solidale, viva e proiettata al futuro".