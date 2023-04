‘Cambiamo-lista Toti’ aderisce a ‘Torna grande Ventimiglia’, la nuova lista a sostegno di Flavio Di Muro

A sostegno della candidatura a sindaco di Flavio Di Muro e accanto alle principali liste di partito del centrodestra, ci sarà la lista civica ‘Torna Grande Ventimiglia’, il cui capolista sarà Matteo Ambesi, coordinatore cittadino del movimento ‘Cambiamo-Lista Toti Presidente’.

“Insieme al candidato sindaco Flavio Di Muro - dichiara Matteo Ambesi - abbiamo raccolto e definito in una lista civica la volontà e le idee di un nutrito gruppo di cittadini che vogliono dare il proprio contributo a far tornare grande Ventimiglia”.

“Il nostro movimento – prosegue Ambesi - per voce autorevole del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha sin da subito espresso un giudizio positivo sulle qualità e sulle competenze del nostro candidato sindaco, espressione di un centrodestra compatto ma che accoglie al suo interno anche le istanze civiche proprie del modello Toti: la scelta di questa lista è stata accolta con entusiasmo dai cittadini che hanno accettato di candidarsi per un progetto unico del centrodestra unito, fornendo spunti per la stesura del programma derivati dalle singole esperienze di vita quotidiana”

“Liberi professionisti, artigiani, frontalieri, giovani universitari, uomini e donne impegnati nel sociale - conclude Matteo Ambesi - sono questi i candidati della lista civica Torna Grande Ventimiglia, della quale è onore ed onere esserne il capolista”.