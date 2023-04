Sanremo: parcheggio in piazza Eroi e riunione di ieri, 'Alzati Italia' in totale disaccordo

Interviene duramente Roberto Danieli, di ‘Alzati Italia’, dopo la riunione di ieri tra le associazioni di categoria e l’Amministrazione comunale di Sanremo, in relazione ai lavori per la costruzione del parcheggio in piazza Eroi Sanremesi e le limitazioni ai mercati del martedì e del sabato.

“E' stato dato un ultimatum per scegliere una delle tre opzioni per facilitare l'inizio lavori di un parcheggio per solo 100 macchine (forse) a discapito e con il rischio reale di crolli delle case limitrofe oltre alla probabile chiusura di attività dei commerciali della zona. Mi chiedo come è possibile che le associazioni accettino una cose del genere. Rifare la piazza è un dovere e Sanremo ha bisogno di parcheggi, ma in piazza Colombo, spostando la Rt alla stazione vecchia, a San Martino nella sede della stessa Rt o alla Foce ma non di certo in piazza Eroi”.