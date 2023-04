Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 8 a lunedì 10 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 8 APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero, fino al 16 aprile (escluse le domeniche)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale + alle 11 e alle 16, visita guidata a cura del direttore, Architetto Alberto Parodi (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-17.00. ‘Una Pasqua in vacanza’: possibilità di visita alla Pinacoteca nei locali del Museo di Villa Luca con sale affrescate dal Morscio con più di cento opere pittoriche comprese tra il XV e il XIX secolo. Villa Luca, Pinacoteca Rambaldi, via O. Rambaldi 51 in frazione Coldirodi (h 10/12-14/17)



10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19, lunedì chiuso)



15.30. Sanremo Pride 2023 animata da DJ set (OBV Crew+Adventures) con partenza presso il Nolo Bici Sanremo Sud Est (Vicino ai Giardini Nobel) e termine in Piazzale Pian di Nave



17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla’, Orso Tosco presenta il libro ‘Nanga Parbat’. L’autore incontra i lettori e firma le copie del suo libro. Forte di Santa Tecla, ingresso libero



17.00. Per ‘Il Parco dei Libri al Floriseum’, conferenza e presentazione del libro ‘C’era una vola Sanremo’ di Alessio Bellini. Floriseum a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (più info)



20.30. Per ‘Pasqua al Casinò’, intrattenimento musicale con The Brilliant Tina Linetti's + spettacolo a cura del cabarettista Gabriele Cirilli. Roof Garden del Casinò municipale, info 0184 5951

23.30. Per l’evento ‘Pasqua in Riviera’, ‘Noxe - Bad Bunny’, format rivelazione che torna con il team ‘Latin Addict’ in versione edizione pasquale. Show, performance, allestimenti a tema e la migliore musica reggaeton/hip hop del momento. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



11.00. Street Food di Pasqua con giochi gonfiabili gratuiti + i giochi di una volta nella piazza dei Balocchi + Dj Set dalle ore 18.30. Parco Urbano, fino al 10 aprile

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile al mattino 11/12, nel pomeriggio 15/16 (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Museo Balzi Rossi in Via Balzi Rossi 9

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia (intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Area Archeologica in Corso Genova 134



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



9.00-19.00. ‘Una Pasqua in Vacanza’: possibilità di visita all’orto botanico ospitato su terrazze a picco sul mare con preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente, una raccolta di piante esotiche tra le più complete. Giardino Esotico Pallanca, via Madonna della Ruota 1, fino al 10 aprile



11.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



OSPEDALETTI



9.00 & 15.00. Per ‘Una Pasqua in vacanza’, ‘Spiaretè Bike Tour’: escursioni in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli assaggiando prodotti tipici (prenotazione obbligatoria, consigliato abbigliamento tecnico e casco obbligatorio, mezzi propri e/o possibilità di noleggio). Tour 1 Mtb\City Bike\Strada - 12 km 310 m d+ durata: circa 3.30 h, fino al 10 aprile, info e prenotazioni Flavio 320 07375820

11.00. ‘Una Pasqua in vacanza’: possibilità di visitare la Casa e la Collezione Laura Bene FAI dal 1953 residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera con circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo. Villa Luca, via Cavour 40, fino al 10 aprile (venerdì 7/4 ore 11, Sabato 8/4 Domenica 9/4 e Lunedì 10/4 ore 11, 15 e 17)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Artigianato, punti ristoro e intrattenimento sul Lungomare delle nazioni fino al 10 aprile (i dettagli a questo link)

CERVO



17.00. Per la 14ª edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio, concerto di Allievi e Docenti (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

21.00. ‘Voyage Musical’: concerto di Pasqua al Castello della Lucertola (5 euro)

CERIANA



21.30. Per la ‘Settimana Santa, Veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO



17.30. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’, incontro con Franco Stalla del Giardino Botanico ‘I Fiori nel Cuore’ ed a seguire Giovanni ‘Meniak’ Nebbia appassionato di meteorologia. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Sala polivalente della frazione di Ottano, ingresso libero, info 331 8369495



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. Nice Tattoo Festival: spettacolo con la partecipazione di numerosi tatuatori per 3 giorni, 2 palchi animati in modo permanente, molti stand di articoli e vestiti legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, 2 Boulevard J F Kennedy, fino al 10 aprile (più info)



MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (14 partite di qualificazione). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)

20.00. ‘88 volte l'infinito’: spettacolo teatrale di Isabelle Le Nouvel, regia di Jérémie Lippmann, con Niels Arestrup e François Berléand. Théâtre Princesse Grace (più info)





DOMENICA 9 APRILE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



10.00-19.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale + alle 11 e alle 16, visita guidata a cura del direttore, Architetto Alberto Parodi (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/12.30-15.30/19)



10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

13.00. Per ‘Pasqua in Riviera’, ‘La Pasqua in Villa’: pranzo di Pasqua tra buon cibo e divertimento nell’eleganza della nuova location del centro. Musica e spettacolo durante tutto il pomeriggio. Villa Noseda, Corso Inglesi (più info)



20.30. Per ‘Pasqua al Casinò’, intrattenimento musicale con The Brilliant Tina Linetti's con i classici della tradizione italiana riarrangiati in chiave swing e lindy hop dal Maestro Livio Zanellato. Roof Garden del Casinò municipale, info 0184 5951

23.30. Per Pasqua in Riviera’, ‘PasquaDance’: tradizionale serata di Pasqua con special guests i Djs From Mars per trascorrere un evento nel quale si balla in riva al mare fino a tarda notte, tra cocktail, champagne, gallestimento a tema e molto altro ancora. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA



11.00. Street Food di Pasqua con giochi gonfiabili gratuiti + i giochi di una volta nella piazza dei Balocchi. Parco Urbano, fino al 10 aprile

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile al mattino 11/12, nel pomeriggio 15/16 (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Museo Balzi Rossi in Via Balzi Rossi 9



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia (intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Area Archeologica in Corso Genova 134



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

BORDIGHERA



9.00-19.00. ‘Una Pasqua in Vacanza’: possibilità di visita all’orto botanico ospitato su terrazze a picco sul mare con preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente, una raccolta di piante esotiche tra le più complete. Giardino Esotico Pallanca, via Madonna della Ruota 1, fino al 10 aprile



11.00 & 16.30. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



OSPEDALETTI



9.00 & 15.00. Per ‘Una Pasqua in vacanza’, ‘Spiaretè Bike Tour’: escursioni in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli assaggiando prodotti tipici (prenotazione obbligatoria, consigliato abbigliamento tecnico e casco obbligatorio, mezzi propri e/o possibilità di noleggio). Tour 1 Mtb\City Bike\Strada - 12 km 310 m d+ durata: circa 3.30 h, fino al 10 aprile, info e prenotazioni Flavio 320 07375820

11.00. ‘Una Pasqua in vacanza’: possibilità di visitare la Casa e la Collezione Laura Bene FAI dal 1953 residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera con circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo. Villa Luca, via Cavour 40, fino al 10 aprile (venerdì 7/4 ore 11, Sabato 8/4 Domenica 9/4 e Lunedì 10/4 ore 11, 15 e 17)

DIANO MARINA

21.15. ‘Diano Marina Canta e Balla’: serata di musica e animazione a cura di Gianni Rossi, che coinvolgerà turisti e residenti a cantare le più belle canzoni italiane e straniere, con l'ausilio di un apposito palco e maxischermo Ledwall 4x3 mt. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Artigianato, punti ristoro e intrattenimento sul Lungomare delle nazioni fino al 10 aprile (i dettagli a questo link)



CERVO



12.00. Per la 14ª edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio, concerto di Allievi e Docenti (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



17.00. Per la 14ª edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio, concerto dei Docenti (10 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

11.00. Per la ‘Pasqua di Resurrezione, Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale



MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. Nice Tattoo Festival: spettacolo con la partecipazione di numerosi tatuatori per 3 giorni, 2 palchi animati in modo permanente, molti stand di articoli e vestiti legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, 2 Boulevard J F Kennedy, fino al 10 aprile (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (13 partite di qualificazioni turno 1). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Al cuore del Romanticismo’: concerto con Christian Zacharias (direzione d'orchestra e pianoforte). In programma: Brahms e Schumann. Auditorium Rainier III (più info)



LUNEDI’ 10 APRILE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero, fino al 16 aprile (escluse le domeniche)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



13.00. Per ‘Pasqua in Riviera’, ‘Pasquetta Offshore’: pomeriggio tra cibo, intrattenimento e musica per tutto il pomeriggio per festeggiare alla grande una delle feste più amate dell’anno. Ristorante Strambò a Portosole (info)



20.30. Per ‘Pasqua al Casinò’, intrattenimento musicale a cura del Reddy Bobbio Quartet con i più grandi successi mondiali di tutti i tempi, conosciuti trasversalmente da tutti con la vocalist milanese Desirée MD Niero. Roof Garden del Casinò municipale, info 0184 5951

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. Street Food di Pasqua con giochi gonfiabili gratuiti + i giochi di una volta nella piazza dei Balocchi. Parco Urbano, fino al 10 aprile



11.30. Pasquetta al Parco Urbano, grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli con spettacoli e sorprese a cura di Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli: trampolieri, esibizioni di giocoleria, truccambimbi, zucchero filato, un grande uovo di cioccolato e molto altro



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile al mattino 11/12, nel pomeriggio 15/16 (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Museo Balzi Rossi in Via Balzi Rossi 9



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia (intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Area Archeologica in Corso Genova 134



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



BORDIGHERA

9.00-19.00. ‘Una Pasqua in Vacanza’: possibilità di visita all’orto botanico ospitato su terrazze a picco sul mare con preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente, una raccolta di piante esotiche tra le più complete. Giardino Esotico Pallanca, via Madonna della Ruota 1

9.30-18.30. ‘Bordighera Outdoor Experience’: al Sant’Ampelio Outdoor Village, rampa e materasso gonfiabile per provare in sicurezza le tecniche di salto con la bici (area bike jumping) + percorsi guidati con E-Bike ed E-Mtb messe gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Possibilità di raggiungere in navetta il Cian d’Innamurai di Monte Nero, punto di partenza con area ristoro per affrontare i percorsi E-Mtb e trekking (approfondimenti a questo link)



11.00 & 16.30. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

12.00. Per Pasquetta animazione di Dany Animation staff per tutto il pomeriggio con area giochi per intrattenere i bimbi. San marco Beach, info & prenotazioni 335 7444660

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc in Corso R. Margherita

9.00 & 15.00. Per ‘Una Pasqua in vacanza’, ‘Spiaretè Bike Tour’: escursioni in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli assaggiando prodotti tipici (prenotazione obbligatoria, consigliato abbigliamento tecnico e casco obbligatorio, mezzi propri e/o possibilità di noleggio). Tour 1 Mtb\City Bike\Strada - 12 km 310 m d+ durata: circa 3.30 h, fino al 10 aprile, info e prenotazioni Flavio 320 07375820

11.00. ‘Una Pasqua in vacanza’: possibilità di visitare la Casa e la Collezione Laura Bene FAI dal 1953 residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera con circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo. Villa Luca, via Cavour 40 (venerdì 7/4 ore 11, Sabato 8/4 Domenica 9/4 e Lunedì 10/4 ore 11, 15 e 17)



TAGGIA



9.00. Da Montalto al Passo di Vena: escursione panoramica accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA



8.00-19.00. ‘Pasquetta in Bancarella 2023’: Mercato con bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. Viale Kennedy

16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Artigianato, punti ristoro e intrattenimento sul Lungomare delle nazioni fino al 10 aprile (i dettagli a questo link)



CERVO



16.00. Per la 14ª edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio, concerto di Allievi e Docenti (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

MONTALTO



9.30. Da Montalto al Passo di Vena: escursione panoramica accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-20.00. Nice Tattoo Festival (ultimo giorno): spettacolo con la partecipazione di numerosi tatuatori per 3 giorni, 2 palchi animati in modo permanente, molti stand di articoli e vestiti legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, 2 Boulevard J F Kennedy (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (17 partite di qualificazioni turno 1). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)

