Pallacanestro: dopo la sconfitta di Varazze torna alla vittoria il Blue Ponente Basket sull'Ovada

BLUE PONENTE BASKET-RED BASKET OVADA 65-39 (20-16, 18-9, 12-8, 13-4)

BPB: Lo Piccolo A. 21, Boretti J. 15, Degl’Innocenti A. 8, Pirosu M. 7, Appendino L. 6, Andreini (cap.) L. 3, Garibbo T. 2, Ognibene F. 2, Genovese A. 1 – All.: Archimede E. - Ass.: Scilletta A.

RED BASKET: Forte J.R. 12, Ottria A. 11, Prugno R. 8, Bulgarelli D.L. 2, Delfino A. 2, Pisani A. 2, Robbiano P.M. 2, Bosic (cap.) O., Gallo F., Gatti A., Monighini F. – All.: Bosic O.

Arbitri: Vicari D., Russo A.

A soli tre giorni dalla sconfitta a Varazze i Blue, con l'identico roster ridotto di nove giocatori, affrontano in casa il Red Basket Ovada. L'inizio dei padroni di casa è pigro, contro un avversario che scende in campo motivato a fare bene. Il primo quarto si chiude quasi in equilibrio, poi nel secondo quarto i dianesi iniziano a scavare il solco, ma è nella seconda metà della partita che la difesa sale di livello e l'attacco trova una bella fluidità, con ampie rotazioni e tutti i giocatori a referto.

Come già contro Juvenilia, nonostante un paio di assenze importanti la squadra dimostra di avere comunque lo spessore per condividere le prime posizioni in classifica, a riprova del buon lavoro fatto dallo staff tecnico e dai giocatori durante gli allenamenti per elevare il livello generale. Prossimo impegno, dopo la pausa pasquale, in trasferta a Savona contro la Cestistica, sabato 15 e poi si chiuderà in casa contro il Celle Varazze, domenica 23 alle 18, in attesa delle ultime partite del girone del 27 aprile che determineranno le posizioni di testa e la conseguente ammissione ai quarti di finale dei playoff.

Blue Ponente ringrazia lo staff arbitrale che ha consentito di ripetere l'esperienza "Piccoli&Grandi": cinque ragazzi della categoria esordienti di Blue Ponente (leva 2011/12), prima di assistere alla partita dagli spalti hanno condiviso i momenti pre-partita (riunione di spogliatoio e riscaldamento) con la prima squadra, potendo così dare più da vicino un'occhiata allo sport nel quale hanno deciso di cimentarsi e crescere.