Imperia: sarà un delfino la nuova mascotte della Rari Nantes, il nome sarà scelto dai tesserati

Alla piscina ‘Cascione’ è arrivato un Delfino! Sarà la nuova mascotte della Rari Nantes Imperia ed il nome sarà scelto proprio dai giovanissimi tesserati giallorossi, da tifosi ed appassionati che potranno scrivere la loro preferenza sui social network della società.

Animale intelligente, veloce ed agile, il delfino è tipico della costa imperiese e visibile dalle nostre spiagge: così la Rari lo ha scelto per rappresentare il club in tutti gli eventi, sportivi e non. Una preferenza nata dall' attento studio e dalla collaborazione con la dottoressa Airoldi del progetto ‘Ceteacen Sanctuary Research’.

La presentazione della mascotte sarà la prima attività di un rinnovato percorso di marketing guidato dal dottor Federico Santarsiero, al quale va il benvenuto nella grande famiglia Rari.