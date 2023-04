Camporosso: più di 100 bambini della Primaria insieme per una giornata di sport e amicizia (Foto)

Oltre cento bambini delle classi 4a e 5a Primaria di Camporosso Mare e Camporosso Capo si sono ritrovati mercoledì mattina nell’impianto di calcio di via Kennedy per trascorrere insieme una giornata di Sport e di amicizia. Non solo calcio, ma anche atletica, tiro con l’arco, pallamano, boxe e kickboxing sono state le attività praticate dai ragazzi.

L'evento è stato organizzato da Scuola di Pace ets e SPES onlus in collaborazione con il Comune di Camporosso per celebrare la 'Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace' che ricorre il 6 aprile, e si ripropone di creare armonia e pace tra le nuove generazioni attraverso lo sport.

"Un grande ringraziamento - evidenziano gli organizzatori - va a tutti coloro che hanno reso possibile a questa 2a edizione della Giornata dello Sport sottolineando che lo sport serve a rafforzare i legami sociali e la crescita personale attraverso la disciplina, il rispetto e la solidarietà verso tutti. Ringraziamo le insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi e le associazioni Sportive che hanno aderito all’iniziativa: US Camporosso, ASD Team Moschitta di Camporosso, Archery Club Ventimiglia, ABC Bordighera, Atletica 2000 Bordighera".