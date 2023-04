Ventimiglia: vandalo taglia un cavo elettrico all'ecoisola, in arrivo nuove telecamere di sorveglianza (Foto)

Atto vandalico ai danni della ecoisola di salita Bastioni a Ventimiglia, dove la Teknoservice e la Piemef (azienda Dec del settore) stanno lavorando per migliorare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

Il cavo di corrente che alimenta l’ecoisola è stato tagliato con una forbice e il vandalo è riuscito anche ad evitare le telecamere di sorveglianza dell’isola ecologica. Non sarà quindi possibile risalire a chi ha voluto danneggiare il sistema. Chi lo ha fatto era consapevole della presenza di una telecamera che sorveglia l’ecoisola ed ha quindi seguito il cavo di corrente fino a un cespuglio (nella foto), dove al riparo da occhi indiscreti, ha tranciato il cavo.

Intanto è pronto il progetto per le nuove telecamere, che potranno essere installate grazie ai fondi Pnrr entro l’estate e che, quindi, potranno sorvegliare meglio le zone di conferimento dei rifiuti. Contestualmente il sistema sta pian piano entrando a regime, con i cittadini che stanno sempre più ingranando nel sistema di raccolta.

Al momento la Teknoservice non si sbilancia ancora sui risultati e sulle percentuali di differenziata. Qualche problema c’è ancora sulla lettura dei Qr-Code dei sacchetti dell’organico, ma per i prossimi giorni si potrà avere un dato più preciso e sicuramente in aumento rispetto ai mesi scorsi, quando la raccolta era esclusivamente a cassonetto.

Sicuramente le percentuali sono aumentate, anche se non sono quelle che gli addetti ai lavori stavano aspettando. I dati importanti saranno quelli del mese in corso, visto che a febbraio e in parte anche a marzo, il servizio era ancora in fase di avvio per Ventimiglia, dove rimane il problema dei molti residenti non in regola con la Tari. Sicuramente ci saranno dei miglioramenti ma servirà un maggiore controllo da parte della Polizia Municipale, in particolare con chi conferisce in malo modo.