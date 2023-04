Incidente stradale, questa mattina poco dopo mezzogiorno, sulla Statale Aurelia a Sanremo, nella zona della Vesca. Per cause ancora in via d’accertamento, una donna di 30 anni è caduta con lo scooter.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e gli agenti della Municipale. La donna è stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire i soccorsi.