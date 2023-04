Mercato immobiliare in Liguria, prezzi stabili per le vendite: Imperia supera i 2mila euro al metro quadro

Il mercato immobiliare ligure mostra segni di rallentamento nel primo trimestre 2023, con i prezzi di vendita stabili e i canoni d’affitto in contrazione. Queste sono le principali evidenze riscontrate dall’Osservatorio trimestrale sul mercato immobiliare ligure di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, a cura della business unit specializzata in analisi di mercato Immobiliare.it Insights.

Comprare casa in Liguria costa oggi, in media, 2.532 euro al metro quadro, quasi in perfetta parità rispetto al trimestre precedente (-0,1%), mentre per affittarla servono 9,8 euro al metro quadro, -1,6% nello stesso periodo.

Nonostante la performance non positiva dei prezzi, la domanda di immobili in vendita cresce del 9,1% nel trimestre, rilevazione in linea con il dato annuale. Contestualmente, si assiste però ad un accumulo di stock invenduto (+3,5%, in controtendenza rispetto alla variazione annuale).

Guardando invece al comparto delle locazioni, la domanda cresce su base trimestrale in linea con il dato delle compravendite (+18,7%), mentre si assiste a una contrazione degli stock che sfiora il -10%).

I trend delle compravendite sul territorio

La città di Genova è il territorio più economico di tutta la Liguria, restando di poco sotto alla soglia dei 1.600 euro al metro quadro, nonostante i prezzi siano cresciuti dell’1,1% nel trimestre. In regione le città sono sempre più economiche delle province di cui sono capoluoghi. Inoltre, soltanto la città di Imperia ha un prezzo medio al metro quadro superiore ai 2.000 euro, mentre tutte le province sono sopra almeno ai 2.500 euro/mq, con l’eccezione di quella di La Spezia (2.469 euro/mq). Il territorio più costoso è la provincia di Savona, dove si sfiorano i 3.800 euro al metro quadro di media. In generale, l’andamento nei singoli territori rispecchia la tendenza verso la stabilità vista in regione; quello che cresce di più è la provincia di La Spezia (+1,5%).

Guardando agli altri indicatori di mercato, tutti i territori vedono la domanda crescere su base trimestrale, con la provincia di Savona al +20% in questa prima parte dell’anno. Discorso simile per l’offerta, dove soltanto i comuni di Imperia e La Spezia presentano contrazioni degli stock (-7,5% e -4,4% rispettivamente).

I trend degli affitti sul territorio

La considerazione fatta per i prezzi di vendita vale anche per le locazioni: tutte le province sono più care delle città capoluogo, con quella di Savona che è il territorio in cui è più costoso affittare casa (13 euro al metro quadro), nonostante sia anche quello che vede decrescere maggiormente i prezzi, -10% nel trimestre. Anche qui, il comune di Genova si conferma il territorio meno caro con i suoi 8,1 euro/mq di media. Il territorio che vede i canoni apprezzarsi di più è invece la provincia di Genova, che con il +4,3% in questi primi tre mesi arriva a 12,1 euro/mq.

Come nel caso delle vendite, la domanda di immobili in locazione vede la crescita più importante in regione nella provincia di Savona, dove questa raddoppia rispetto al precedente trimestre. In tutti i territori liguri questa cresce, con soli due comuni in cui non si vedono incrementi in doppia cifra: quelli di La Spezia (+1,3%) e Savona (+2,3%).

L’offerta sul territorio è in controtendenza rispetto al dato regionale, con quasi tutti i territori a presentare accumuli di stock con l’eccezione del territorio di Genova, con la provincia al -3,2% e il comune a -22,8% nel trimestre.