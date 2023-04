Target: Antea Edizioni, una storia di resilienza che guarda con ottimismo al futuro

Antea Edizioni nasce a Taggia ad Agosto del 2020 dalla passione di Angelo Giudici per il mondo dell’editoria. Passione che Angelo nutre già alle elementari, all’età di soli sei anni.

Negli anni a seguire inizia a leggere libri più impegnativi come quelli di Pirandello e di altri autori della drammaturgia teatrale. Antea Edizioni porta con sé una lunga storia professionale nella filiera dell’editoria libraria, una storia di resilienza che non dimentica le sofferenze di un anno infausto come il 2020 e guarda al futuro con ottimismo e con la speranza di riuscire con successo a creare un nuovo catalogo editoriale.

La scelta della sede non è stata del tutto causale, infatti si trova nel cuore del centro storico di Taggia, in Via Soleri che da secoli significa incontro, socialità, commercio e cultura. In questa sede, l’editore progetta nuove linee editoriali sempre più multiculturali, pure conservando la sezione di storia locale. Angelo desiderava ormai da tempo una casa editrice accogliente per i lettori e che si caratterizzasse oltre che per il contenuto, con testi di narrativa e saggistica di alta qualità letteraria anche per la forma, con copertine del tutto originali.

Il titolare ama arrivare al pubblico ma anche ai bambini, infatti ha creato una collana di letteratura per bambini della scuola primaria che ha chiamato “Virgola”. Nella sua libreria si possono trovare delle collane narrative, una sezione dedicata alla poesia, una dedicata all’umorismo e una ai gialli. Angelo è inoltre organizzatore e ideatore di vari eventi culturali, ha partecipato a numerosissime rassegne in provincia di Imperia e ha in programma nuove rassegne e nuove location per far espandere sempre di più la sua casa editrice.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

Venerdì 14 aprile, presso la sala conferenze di Sanremo della Confartigianato, è prevista la presentazione del libro "No grazie! Do solo un'occhiata" dello scrittore esperto di moda Vincenzo Basile edito Antea Edizioni. Relatori dell'incontro in programma a partire dalle ore 18.30 saranno l'editore Angelo Giudici e lo scrittore Matteo Giovannini.