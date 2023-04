La EduRugby Cup 2023 porta 70 ragazzi sul campo di Pian di Poma (foto)

Sul campo di Pian di Poma è andata in scena l’edizione 2023 della EduRugby Cup, evento organizzato dal Sanremo Rugby insieme agli istituti scolastici cittadini che credono nel connubio tra sport e scuola come cardine per la crescita dei ragazzi.

All’edizione di quest’anno hanno preso parte le scuole ‘Pascoli’ e ‘Alighieri’ oltre all’Istituto Comprensivo Ponente al quale è andato il primo posto in classifica. In totale hanno preso parte 70 studenti: 30 ragazze e 40 ragazzi. Notevole anche la partecipazione dei genitori.

“È stata un’edizione molto positiva, siamo riusciti a coinvolgere tre scuole medie a fronte delle due dell’anno scorso in un evento che ha visto la partecipazione di ben 70 ragazzi - commenta Alberto Ferrara, responsabile del progetto EduRugby - il torneo è stato impostato con un girone maschile e uno femminile e la scuola vincitrice ha ottenuto il maggior punteggio nella somma delle classifiche dei due gironi. Abbiamo registrato una buona partecipazione di pubblico con i genitori dei ragazzi, in campo si respirava un’aria di grande allegria e partecipazione”.

“Per le prossime edizioni vorremmo coinvolgere tutti gli istituti e allargare il numero delle scuole - conclude Ferrara - purtroppo il rugby non è ancora uno sport a facile ingresso in tutti gli istituti, ci sono alcune scuole in cui purtroppo c’è una certa resistenza mentre altri si sono dimostrati più disponibili”.