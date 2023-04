Fine settimana ricco di successi per la Ginnastica Riviera dei Fiori all'individuale regionale di Albenga

Nuove impegnative gare del calendario regionale, quelle vissute dai tecnici e atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori, disputate nell’ultimo fine settimana, nei livelli LD ed LE i più alti nel settore agonistico silver della FGI con prove a girone unico con tutte le ginnaste liguri riunite in un’unica competizione.

Ad Albenga, in una due giorni impegnativa di gare (oltre 17 ore di esercizi), si è svolta la seconda prova del campionato individuale di ginnastica ritmica. Sabato, nel livello LD, le giovani allieve Marie Panizzi (9 classificata) e Alessia Cirone 11, all’esordio in questo livello, si sono ben comportate facendo un importante esperienza di gara. Nelle junior bene anche Esmeralda Caporusso e Giorgia Trosso, mentre la nostra super senior classe 91 ha ottenuto un buon 4 posto.

Il giorno successivo nel livello LE, Sofia Pugachev, con uno strepitoso esercizio al cerchio che ha ottenuto uno dei punteggi più alti dell’intera gara, e un elegante nastro è salita sul gradino più alto del podio delle allieve 4. Bene anche Giulia Carrera che nelle senior ha ottenuto un 4° posto a pochi decimi dal podio. Sicuramente i risultati ottenuti gratificano l’intero staff tecnico societario a riprova che il lavoro svolto sia corretto. Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Daniela Breggion, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta con la preziosa collaborazione di Arianna Twiss e Andrea Vittoria Rosso , curano la sezione con passione e capacità potendo contare sull’entuntusiasmo del nostro numeroso vivaio.

Per la ginnastica artistica femminile, a Genova, si è svolta la seconda prova del campionato regionale di serie D. La gara, a squadre, prevedeva l’esecuzione di corpo libero, trave alta e volteggio, con 4 ginnaste impegnate sull’intero programma e con classifica assoluta sui tre migliori punteggi per attrezzo. Alice Pegoraro, Elena Stella e Sara Papirio hanno potuto contare anche sul contributo dal nostro tecnico Elisa Addiego che, classe ‘92, è tornata a gareggiare dopo alcuni anni. Insieme al tecnico Giulia Bellone hanno così potuto festeggiare un secondo posto precedute dalla Ginnastica Imperia , società con cui collaboriamo e condividiamo alcuni progetti.

La sezione ora può contare su un bel gruppo di ginnaste esperte e l’inserimento di ginnaste giovanissime che, stimolate anche dalla loro presenza, stanno migliorando il livello delle difficoltà tecniche da inserire negli esercizi delle prossime gare in programma ad aprile. Con loro sono inseriti anche i ginnasti della sezione maschile seguiti da Damiano Giunta, e da Samuele Perotti che cura la preparazione fisica specifica importante in queste nostre attività agonistiche. Importante la presenza di Alice Eremita che sta iniziando il percorso per diventare un futuro tecnico nelle nostre entusiasmanti discipline.

“Siamo gratificati – evidenzia la società - da questi continui impegni sportivi dei propri ginnasti, e dal vederli sempre sorridenti a prescindere dai risultati ottenuti. Poi vedere i nostri tecnici con questo entusiasmo, disponibili a mettersi in gioco anche come ginnasti con buoni risultati, sicuramente ci incoraggia ad andare avanti per poter mettere a loro disposizione il meglio di quanto possibile in questo ponente dove la ginnastica fatica ad avere il giusto riconoscimento che meriterebbe”.