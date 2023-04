Calcio: Paolo Sciandino succede a Moreno Pastor ed è il nuovo presidente della Golfodianese

Passaggio di consegne in casa Golfodianese con la nuova nomina del Presidente. Il direttivo ha designato Paolo Sciandino che prende il posto di Moreno Pastor.

“E' con grande piacere e onore che assumo questa carica – evidenzia Sciandino - tra l'altro nell'anno del centenario della sua fondazione. Purtroppo la stagione che sta per terminare non ha dato buoni risultati per la formazione impegnata nel campionato di promozione ma ci fa ben sperare per il futuro avendo la juniores e l'under 17 entrambe prime in classifica nei rispettivi campionati”.

Sciandino ricorda che, dal 25 aprile e per 9 weekend, si disputerà la ‘Coppa Primavera’ in collaborazione col Comune di San Bartolomeo al mare che vedrà partecipare squadre giovanili provenienti da Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta.