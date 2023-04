Calcio. Eccellenza, il derby è dell'Imperia: soffre ma vince contro un Taggia in dieci

IMPERIA-TAGGIA 3-1 (15'Jebbar, 32' L.Carletti, 86' Fatnassi, 94' Saviozzi)

94' Saviozzi la chiude: supera D'Ercole che era arrivato fino a centrocampo nel tentativo di chiudere in attacco, e si invola verso la porta sguarnita

92' primo cambio nell'Imperia: fuori Bourkaa dentro Plando

90' quattro minuti di recupero. Proteste vibranti del Taggia per un atterramento in area di Fiuzzi

86' Fatnassi di destro dal limite dell'area trova l'angolino vincente: Imperia di nuovo avanti

84' Bourkaa schiaccia da solo in area di testa ma la palla dopo il rimbalzo supera la traversa

82' serpentina sulla destra di Virga che tenta di trovare l'incrocio piu lontano d'esterno, senza fortuna

80' Roda prova il tiro a giro, fuori misura

78' ammonito Sancinito

75' altra occasione gigantesca sciupata da Guida

67' palla stupenda di Virga per Sancinito che si fa ipnotizzare da D'Ercole

66' nel Taggia dentro Roda per Sima

56' preme l'Imperia: Taddei di esterno dal limite dell'area non trova lo specchio della porta

51' colossale occasione Per l'Imperia col pallone che danza davanti alla linea di porta per due volte, clamoroso cosa ha sciupato Jebbar, poi Fatnassi calcia alto e il suo tiro viene deviato

48' conclusione di Fatnassi dalla distanza fuori misura

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo

45' secondo giallo per I.El Kamli che lascia il Taggia in dieci

43' l'Imperia Reclama per un penalty ma l'arbitro sembra aver valutato bene l'intervento in area sulla palla e non sul piede di Virga

32' il pari del Taggia: angolo di Matteo Carletti, e Luca Carletti con una bella incornata batte Bova

20' punizione di Sancinito direttamente tra le braccia di D'Ercole

15' vantaggio Imperia molto contestato dalla panchina del Taggia e da mister Biolzi in tribuna: conclusione di Fatnassi deviata da un difensore giallorosso, la palla arriva a Jebbar che segna. Il Taggia chiede un fuorigioco ma il guardalinee decreta la posizione del 9 imperiese regolare

8' primo tiro dei padroni di casa di Jebbar, deviato in corner

5' Martelli si conquista una punizione dai 25 metri ma la calcia alta

1' inizia il match

IMPERIA: Bova, Ravoncoli, Gandolfo, Sancinito, Guida, Taddei, Bourkaa, Virga, Jebbar, Fatnassi, Saviozzi. A disp. Cella, Plando, Amoretti, Lanteri, Morchio, Massabò, Moro, Ardissone. All. Solari.

TAGGIA: D'Ercole, Grandi, I. El Kamli, L. Carletti, Castaldo, Fiuzzi, Miceli, Martelli, Demme, Sina, M. Carletti. A disp. La Cava, Cortese, Malfatto, Stamilla, M. El Kamli, Elettore, Ferrigno, Gribi, Roda. All. Ravotti.

ARBITRO: Passarotti di Mantova.