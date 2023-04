Calcio: Spinelli al Chittolina per Vado-Sanremese "Basta calcio, sono in pensione! Gila super al Genoa. Samp qualcosa si muove" (Video)

Tanti volti noti oggi pomeriggio al Chittolina di Vado, tutti in salsa rossoblu. Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa, ha infatti raggiunto l'impianto vadese per assistere al big match tra la squadra di Didu e la Sanremese, fondamentale per la corsa al secondo posto.

L'imprenditore genovese ha sostenuto con una sponsorizzazione l'amico Franco Tarabotto, seppur da tempo si parli di un possibile impegno più concreto, smentito anche nella giornata odierna ai nostri microfoni.

"Sono in pensione - ha sorriso Spinelli - il calcio dilettantistico va vissuto come un divertimento, ma dev'essere comunque sostenuto". "U sciu Aldo" ha parlato anche dei rumor passati sul Savona e della sua esperienza ad Albenga. immancabile un passaggio sul Genoa, esaltando il lavoro di Alberto Gilardino, e sulla situazione attuale della Sampdoria.

Al fianco di Spinelli anche Elio Signorelli, ex giocatore del Genoa e suo ex direttore sportivo a Livorno.

A completare il quadro Stefano Sturaro, bandiera del Genoa, pronto a sostenere la squadra della sua città, Sanremo, e l'amico Filippo Scalzi.