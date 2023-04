Imperia: doppia vittoria per la Under 15 della San Camillo Riviera nelle qualificazioni ai campionati nazionali

Si è svolto domenica scorsa ad Imperia, al Palasancamillo di via Felice Musso, il primo concentramento di andata della seconda fase del campionato Under 15 Maschile.

Al piccolo torneo di qualificazione oltre alla squadra di casa, la San Camillo Riviera, hanno partecipato la Pallamano Derthona e la Polisportiva Vigliano (Biella). Sono stati i ragazzi allenati da Andrea Lurgio ad ottenere due brillanti vittorie, sul Derthona per 20-12 e sulla Polisportiva Vigliano per 34-17.

“Nella prima partita abbiamo faticato un po’ però siamo riusciti ad avere la meglio ugualmente – dice il dirigente Saul Convalle - mentre nella seconda, visto l'andamento della gara , siamo riusciti a far giocare tutti i nostri ragazzi". Un buon inizio per poi affrontare da capolista i prossimi due concentramenti per accedere alla fase nazionale.