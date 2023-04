Camporosso, Gibelli: "Oltre 100 giovani della scuola primaria alla Giornata dello sport" (Foto)

Una giornata dedicata allo sport è andata in scena oggi a Camporosso. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli: “Questa mattina i ragazzi della 4ª e 5ª primaria di Camporosso si sono incontrati nell’impianto di calcio di via Kennedy per trascorre insieme una giornata dedicata allo sport”.

Un’occasione per far provare agli oltre 100 ragazzi diverse discipline sportive. “Non solo calcio ma anche atletica, tiro con l’arco, pallamano, boxe e kickboxing” - fa sapere il primo cittadino - “Sono state le attività praticate dagli oltre 100 giovani atleti. Rivolgiamo un grande ringraziamento all’associazione Scuola di Pace e alla Spes per avere promosso e organizzato questa seconda edizione della Giornata dello Sport, che serve ad affermare il potere dello sport di cambiare il mondo, rafforzare i legami sociali e la crescita personale attraverso la disciplina, il rispetto e la solidarietà per tutti”.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. “Si ringraziano, inoltre, le insegnanti e le varie associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa: U.S. Camporosso, A.S.D. Team Moschitta di Camporosso, A.S.D. Archery Club Ventimiglia, Atletica 2000 Bordighera e ABC Bordighera” - sottolinea il sindaco Gibelli - “Questo evento è stato organizzato per celebrare la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace che ricorre il 6 aprile”.