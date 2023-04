Arti Marziali: ottime prestazioni nel weekend per gli atleti dell'Ok Club Imperia al 4° Trofeo Nippon

Si è svolto domenica scorsa, al Pala la Serra di Rozzano in provincia di Milano, il 4° Trofeo Nippon dedicato al compianto Maestro Antonio Monti, che ha visto la partecipazione di atleti appartenenti alle categorie Ragazzi, Esordienti A, Esordienti B, Cadetti, Junior e Senior provenienti da diverse regioni del nord Italia.

L’OK Club Imperia era presente in tutte le categorie con un folto gruppo di atleti molti dei quali alla prima esperienza fuori regione. La competizione è iniziata al mattino con la gara riservata ai ragazzi appartenenti agli anni 2012/2013: i giovani atleti non hanno alcuna esitazione e brillano nelle rispettive categorie di peso portando a casa ben nove medaglie d’oro, due argenti ed un bronzo. Una gara a tratti dura, spigolosa, ma che ha visto emergere la lucidità e l’alto tasso tecnico dei nostri ragazzi. Questi i singoli piazzamenti: medaglia d’oro per Celislami Justin, Di Maria Andrea, Donzellini Mattia, Guglieri Matteo, Haddan Yasmin, Marcantonio Natan, Marvaldi Stefano, Tulipano Matteo, Zinghini Lorenzo; l’argento va a Buetto Greta e Mancuso Samuel ed infine un bronzo per il forte Cela Gabriel che nel secondo incontro incappa in un piccolo incidente.

Nel pomeriggio iniziano le categorie agonisti con gli esordienti A: salgono sul tatami due atleti alla loro prima esperienza agonistica, Omar Boudabsa che con un’ottima prestazione si classifica al terzo posto e Samuele D’Angelo al quale l’emozione non permette di dimostrare le sue reali capacità e si ferma in settima posizione. Seguono gli esordienti B con Beatrice Ballerano che conquista un terzo posto in una categoria in cui poteva sicuramente fare di più, Marco Corigliano che con un’ottima prestazione in una difficile categoria guadagna un meritatissimo argento e Cesare Decanis che non trova la giusta misura e non arriva a medaglia ma è un forte atleta e sicuramente si rifarà nelle prossime gare.

Nella difficile categoria Cadetti dominano Lorenzo Donzellini e Martina Giordano che non lasciano spazio agli avversari conquistando il primo posto senza sbavature. Buona prestazione anche per Giacomo Petunia, Marco Scarrone e Giada Vassallo che portano a casa la medaglia di bronzo. Giornata no per Mohamed Boudabsa e Giulio Brezza due atleti forti e preparati che non riescono a trovare però la giusta concentrazione.

La lunghissima giornata termina con gli Juniores, Nicola Saglietto ed Andrea Valle, rispettivamente argento e bronzo con ottime prestazioni in due difficili categorie.