E' stato pubblicato il bando per l'affidamento diretto dell'incarico a Ospedaletti di 'medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria' valido per il periodo che va dal 1° maggio prossimo al 30 aprile 2026.

Entro la scadenza dei termini fissata al 20 aprile, gli interessati potranno accedere al portale www.acquistinretepa.it sezione 'Rdo Aperte' per l'eventuale aggiudicazione del servizio.