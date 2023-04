Olivetta San Michele: alla Residenza degli Olivi screening audiologico per ospiti e residenti

Il 3 e il 4 aprile nella Residenza degli Olivi di Olivetta San Michele si è svolta una prima iniziativa dedicata alla salute dell’udito con un servizio gratuito di screening audiologico tenuto dal dott. Stefano Arioli del Centro Audioprotesico Lombardo. Le due giornate, infatti sono state dedicate sia agli ospiti della Residenza degli Olivi, ma anche aperte agli abitanti di tutto il territorio circostante.

Molti sono stati i partecipanti giunti a Olivetta dall’esterno, anche da Ventimiglia, e incluso il sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri, che ha appoggiato e supportato l’iniziativa insieme anche agli altri Comuni vicini come Airole, con il sindaco Maurizio Odoero.

Per la Residenza degli Olivi si è trattato del primo appuntamento di screening in provincia, tra i molti in programma e già pianificati per il 2023, nell’ottica di fornire un prezioso strumento di prevenzione a tutti i livelli non solo per gli ospiti ma anche per le famiglie e per il territorio.

Il presidente di Novamedica, società che gestisce la struttura, Paolo Di Bugno, ha così commentato l’evento: “Sono pienamente soddisfatto per la partecipazione dei cittadini e ripeteremo iniziative di questo genere per promuovere la cultura della salute e della prevenzione”.