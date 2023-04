Taggia: la lavanda dei piedi, il gesto simbolo dell’amore di Dio domani alle 16.30 all'oratorio SS Trinità

Quello che Gesù fa è mostrare ai suoi discepoli ciò che si aspetta faranno dopo che Lui se ne sarà andato, un donarsi continuo e totale agli altri, vivendo quotidianamente l’amore per il prossimo e la misericordia di cui Lui è stato profeta per il tempo della Sua breve missione sulla terra.

Se Lui che è Maestro e Signore si abbassa ha un atto così umile, fatto solo per compiacere e accudire un’altra persona, perché non dovrebbero farlo gli Apostoli e come loro noi tutti? Gesù lava i piedi agli Apostoli e diventa Servum servorum Dei, servitore tra i servitori di Dio. Così dice ai Suoi Apostoli: “In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato” (Giovanni 13,16).

Gesù si rivolge agli Apostoli dopo essersi rialzato e rivestito con queste parole: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi Mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque Io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto Io, facciate anche voi” (Giovanni 13,12-15).

Anche il Priore della Confraternita prendendo esempio dal Maestro, laverà i piedi ai confratelli come gesto d’amore di esempio e di servizio.