Arma di Taggia: dal 21 al 23 aprile torna 'Barrel on The Beach', quest'anno record di partecipanti

Si svolge ad Arma di Taggia, dal 21 al 23 aprile prossimi, la settima edizione di ‘Barrel on the beach’, l’appuntamento ‘western’ che da molti anni attira l’attenzione degli appassionati alla spiaggia ‘Vittoria’.

L’edizione di quest’anno potrebbe essere considerata quello della ‘consacrazione’, visto il grande successo dello scorso anno, che ha visto il pienone di partecipanti, confermato quest’anno da un ulteriore ‘sold out’. Lo scorso anno furono 190 i cavalli partecipanti e, per l’edizione 2023, ne son previsti 194. Ci saranno diversi esponenti che arrivano da tutta Europa, tra cui svizzeri, ungheresi, della repubblica ceca oltre che da Germania, Francia, Slovacchia, Belgio e ovviamente dal nostro paese.

Il format prevede tre giorni di gara, che inizieranno al mattino alle 10.30, con la ripresa alle 13.30 e il loro termine alle 18. Anche quest’anno, oltre alla valenza turistico-sportiva della manifestazione, è prevista una nuova raccolta fondi (lo scorso anno per le famiglie Ucraine) per la ‘Casa grande di Giz’, associazione che si occupa di bambini autistici.

Lo scorso anno si sono registrati circa 5.000 spettatori e 40mila visualizzazioni sui canali che hanno trasmesso le gare, nei tre giorni. Quest’anno sono previste circa 1.000 presenze negli alberghi, solo tra i partecipanti alle gare, ma potranno essere anche di più visto che saranno molti gli appassionati che le seguiranno.

Dall’Amministrazione viene confermato qualche sacrificio per il traffico: “Servirà chiudere parzialmente il lungomare – evidenziano il vice Sindaco Longobardi e l’Assessore al Turismo Dumarte - ma è fondamentale per far conoscere sempre più Taggia ed Arma, per poter avere un ritorno economico futuro. Sono tanti, infatti, i partecipanti che sono rimasti favorevolmente impressionati dalla nostra cittadina negli anni scorsi e che sono tornati per le vacanze. Senza dimenticare che quest’anno la manifestazione arriva a ridosso del ponte del 25 aprile e, quindi, ci attendiamo una ulteriore massiccia presenza di pubblico”.