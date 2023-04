Sport e scommesse: quali tornei sportivi preferiscono gli italiani nel 2023?

In questo articolo andremo ad analizzare i tornei sportivi più seguiti dagli italiani nel 2023, evidenziandone le preferenze per quanto riguarda le scommesse sportive. Vedremo insieme anche una breve panoramica sul mondo dei siti scommesse non AAMS cercando di mettere in evidenza le migliori caratteristiche e tutti i vantaggi.

Da sempre gli italiani sono amanti degli Sport. E la passione ha presto generato il piacere delle scommesse sportive su diversi eventi. In fondo, cosa c’è di meglio che assistere ad un incontro e magari piazzare la scommessa vincente sulla tua squadra del cuore?

I migliori tornei sportivi preferiti dagli italiani nel 2023

Al primo posto non poteva mancare lo Sport che forse è la più grande passione di tutti gli italiani, ossia il Calcio.

I giocatori adorano scommettere su:

Serie A

Champions League

UEFA Europa League

Gli italiani non smetteranno mai di supportare la loro squadra del cuore, in qualsiasi evento calcistico. Quindi sono ben lieti di giocare la famosa “schedina” cercando di indovinare i vincitori delle partite della giornata di Serie A in corso. Magari effettuando un bel sistema con multiple e molto altro!

E nel mezzo della settimana tutti a guardare e scommettere sulle partite di Champions e Europa League. Ovviamente non mancheranno puntate durante eventi speciali come i Mondiali o gli Europei per le Nazionali di calcio.

Ma gli italiani adorano anche seguire il Tennis, in special modo:

Internazionali BNL d’Italia

Wimbledon

Anche in questo caso si divertono moltissimo a puntare sul tennista preferito o cercando di indovinare la star nascente del torneo. Un occhio di riguardo è dato anche ai tornei storici come Wimbledon. Ma la vera passione sfocia agli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma nel mese di Maggio. Scommesse e divertimento a non finire!

Molto apprezzata è anche la Pallacanestro con le scommesse sui tornei di:

Lega Basket Serie A

La Euroleague

Conta qualche sostenitore in meno del calcio, ma è uno sport che pian piano sta appassionando sempre più scommettitori italiani.

In Italia rombano i motori! Quindi via alle puntate sulla magica:

Formula 1

Gran Premio d’Italia

La grande passione degli italiani per i motori sfocia nel divertimento delle scommesse, con il suo culmine nel gran premio di Monza.

Infine impossibile non menzionare il Ciclismo. Oltre alle competizioni minori gli italiani adorano sicuramente:

Il Giro D’Italia

Un classico senza tempo che tocca gran parte della nostra penisola, attraendo spettatori di ogni luogo. E le scommesse fioccano! Chi vincerà la scalata? Chi indosserà la maglia rosa? Chi salirà alla fine sul podio? È uno degli eventi irrinunciabili per gli appassionati di Sport e gli scommettitori.

L’ascesa dei siti di scommesse non AAMS

Si tratta di siti di scommesse non dipendenti dalla giurisdizione italiana, la vecchia AAMS ora ADM. Queste piattaforme sono totalmente regolari in quanto hanno licenze di gioco e scommesse rilasciati da Paesi come Curacao o Malta, dove la pressione fiscale è minore rispetto l’Italia.

Proprio per questo riescono ad investire di più sulla piattaforma offrendo quote migliori, tante opzioni di scommessa differenti e molti bonus che migliorano l’esperienza del giocatore.

La differenza tra i siti AAMS e non AAMS è lampante. I giochi sono più curati, le scommesse meglio organizzate, le vincite più allettanti e le promozioni molto interessanti.

Scommesse responsabili, rimanere informati

Il gioco è bello quando rimane tale. Per far sì che non degeneri in qualche dipendenza è bene mantenere una certa lucidità nel gioco, senza strafare. In questo modo si potranno cogliere tutti gli aspetti migliori e la felicità del mondo delle scommesse online.

Molto importante, al fine di migliorare l’esperienza di gioco, è rimanere informati sulle notizie sportive, gli avvenimenti e impostare belle strategie di scommessa.

Conclusioni

Abbiamo quindi riassunto e visto i migliori tornei sportivi preferiti dagli italiani nel 2023. La passione per lo sport è sempre in costante aumento, così come quella per le scommesse sportive. I giocatori e gli scommettitori italiani potranno trovare le migliori opportunità nei siti di scommesse non AAMS, usufruendo anche dei molteplici bonus che miglioreranno e completeranno l’esperienza di gioco. In più troveranno quote ottime e varie possibilità di creare la propria schedina vincente. Il tutto condito da spirito di divertimento e passione.