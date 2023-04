Taggia: iniziato il progetto 'Miglioriamo la città', cinque addetti al lavoro per pulire parchi e giardini (Foto e Video)

E’ iniziato da alcuni giorni, a Taggia, il progetto ‘Miglioriamo la città’ che, da una parte dà un aiuto a chi ha bisogno di lavoro e, dall’altra, si occupa del decoro degli spazi pubblici, in particolare i parchi gioco e le zone comuni.

Gli Assessori ai Servizi Sociali, Laura Cane, è il collega all’Ambiente, Daniele Festa, hanno fatto ‘visita’ oggi ai parchi dove erano all’opera alcuni dei cinque addetti che fanno parte del progetto. Sono cinque cittadini tabiesi, individuati dai servizi sociali comunali impiegati nella cura dei parchi gioco per due giorni la settimana, al martedì e al giovedì.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con Amaie Energia che ha fornito il materiale necessario. “E’ un progetto inclusivo importante – ha detto l’Assessore Cane – con chi è impiegato che può ringraziare la città che li sta sostenendo, in un momento particolare della loro vita, mettendosi a disposizione della comunità. Ho letto tanto entusiasmo da parte loro e sono davvero felice, perché un conto è pensarlo e un altro vedere il vero risultato. L’obiettivo è quello di ampliare il progetto e raggruppare più persone, per aiutare loro e la pulizia della città”.

Secondo l’Assessore all’Ambiente, Daniele Festa, i parchi sono più puliti: “Finalmente siamo partiti, perché ci tenevamo tantissimo. L’idea ci porta ad avere le zone comuni della città ad essere finalmente più accessibili e, per questo, ringrazio chi si sta adoperando per farlo”.

I cinque addetti alla pulizia di parchi sono riconoscibili grazie ad una pettorina che li qualificherà come personale operante per conto del Comune. L’attività consisterà nella pulizia di alcune aree della cittadina e fornirà un presidio del territorio, oltre ad essere un punto di collegamento tra le famiglie e l'ente per eventuali segnalazioni. Le aree interessate dal progetto sono i parchi per bambini nel viale delle Palme e tutto il viale, il Life Park, i giardini di via Borghi, di via Lungo Argentina, di via O. Anfossi e l'area dedicata al prof. Filippo Capponi, sotto Madonna del Canneto.