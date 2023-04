Sanremo: a Pian di Poma un sabato di sole e rugby con i ragazzi delle formazioni Under

Sotto il sole di Sanremo sabato a Pian di Poma è andata in scena una giornata di grande rugby giovanile. I biancazzurri del Sanremo Rugby hanno ospitato Imperia, Reds, Cogoleto e Savona portando in campo al mattino le formazioni Under 5, 7, 9 e 11, mentre al pomeriggio si sono confrontati i ragazzi della Under 13. Un giornata di grande sport e condivisione all’insegna della palla ovale in pieno spirito Sanremo Rugby.

“Un ottimo ambiente con una bella giornata di sole e una grande partecipazione dei nostri ragazzi - commenta Matia Pangallo, allenatore della Under 11 - si sono divertiti, hanno fatto vedere che gli allenamenti fruttano e c’è una crescita sia come gruppo che come squadra. È sempre bello vedere che si divertono, giocano, reagiscono anche di fronte alle piccole difficoltà ed è molto bello anche il rapporto con i ragazzi delle altre squadre. Stanno crescendo come giocatori e come persone. Abbiamo notato che stanno iniziando a ragionare come una squadra e non più come singoli. Ora il prossimo appuntamento sarà il Festival del Rugby a fine aprile”.