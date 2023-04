Rugby: ottimo fine settimana per la Seniores e la Under 17 della Union Riviera

Bel fine settimana ‘ovale’ per il mondo imperiese. Oltre alla conclusione del progetto ‘IntegrAbili’, sabato pomeriggio, sono scese in campo la under 17 e la seniores di serie C nazionale facenti capo alla Union Rugby Riviera.

La franchigia provinciale della Liguria occidentale è protagonista con la squadra under che ha riportato una interessante vittoria casalinga con i pari età del Rivoli. Partita abbastanza in bilico a livello di punteggio, con un risultato di 38-31 per i padroni di casa. Dunque gioco arrembante, magari qualche errore, ma in fondo il dettato moderno è anche questo. Partite tutto sommato divertenti in pieno stile australe. L’affermazione arriva dopo la convincente prova del 19 marzo con gli amici savonesi, suggellato da una vittoria per 33-19.

Partita subito in discesa per i corsari grazie ad una netta supremazia fisica, con il risultato di due mete di Alessandro Arquà ed Emaneuele Ben Belgacem, trasformate da Tsega Musso. Il Rivoli accorcia le distanze sul 14-7 ma poi è la Union Rugby Riviera a riportarsi nuovamente in avanti con altre due mete di Alessandro Arquà, schierato in seconda linea, ed una trasformazione di Giuseppe Serrano. La meta del Rivoli del 26-14 suona come un campanello dall'allarme, ma la Union Rugby Riviera riesce nuovamente a segnare con Ennis Pelle, trasformata da Serrano. La partita però non è in cassaforte per i padroni di casa, dato che si avverte un calo di concentrazione che permette al Rivoli di riportarsi sotto andando in meta per ben tre volte nel giro di sei minuti portandosi sotto il break di una meta trasformata sul 33-26.

Thomas Wolff ristabilisce le distanze ma è il Rivoli a chiudere in crescendo segnando ancora l'ultima meta sul fischio finale fissando l'incontro sul risultato di 38-31 per la Union Rugby Riviera. Il commento Union offre in sintesi la giornata: “Ottimo momento della Union che dopo Savona liquida il Rivoli, grande affluenza dei genitori e di pubblico che hanno festeggiato insieme il terzo tempo”. La Union Under 17 a questo punto guida la classifica della fase B, proprio di fronte al Rivoli.

Union Rugby Riviera under 17 in campo con: 1) Noussa Leutche Kevin; 2) Gonzalez Francesco; 3) Wolff Thomas; 4) Muraglia Emilio; 5) Arquà Alessandro; 6) Bocchi Alessandro; 7) Olivieri Tommaso; 8) Ben Belgacem Emanuele; 9) Faccio Alessio; 10) Musso Tsega; 11) Papone Giorgio; 12) Gandolfi Leonardo; 13) Luvoni Pietro; 14) Gerbore Lorenzo; 15) Pelle Ennis; 16) Scavello Andrea; 17) Sparago Claudio; 18) Iapichino Riccardo; 19) Cutrì Matteo; 20) Serrano Filippo; 21) Calvi Carballo Wangky.

UNDER 17 II FASE/B – II GIORNATA

Province dell’Ovest 2-Cuneo Pedona 34-7

Savona-Volvera 26-31

UR Riviera-Rivoli 38-31

CLASSIFICA: Union Riviera punti 10, Rivoli 7, Volvera e Province dell’Ovest2 punti 5, Savona punti 1.

La giornata è suggellata da un ottimo risultato esterno della seniores, che espugna il campo dell’Alessandria con un diluvio di punti. Va detto che l’assetto della squadra era largamente rimaneggiato e che è in corso di assimilazione il nuovo piano di gioco proposto dai tecnici Marco Camoirano e Giorgio Pallini. In ogni caso la Union risale la classifica e ora punta almeno la posizione del CUS dell’Università del Piemonte Orientale.

Union Rugby Riviera Seniores in campo com: 1) Leonardo Abbo, 2) Bruno Martini, 3) Carlo Franzi (Cap), 4)Paolo Novaro, 5) Lorenzo Devia, 6) Giacomo Battistotti, 7) Marco Nonnis 8), Francesco Chiappori, 9) Diego Rondini, 10) Valerio Orlandi, 11) Francesco Borca, 12) Riccardo Nunziata, 13) Andrea Vallarino, 14) Andrea Gabaglio, 15) Andrea Ardoino, 16) Manuel Righetti, 17) Niccolò Bissaldi. All. Giorgio Pallini

SERIE C TERRIT. “MARE E MONTI” III GG.RIT.

CUS Piemonte Orientale-Amatori Genova 27-29

Lions Tortona-CUS Genova 26-41

Alessandria-UR Riviera 18-45

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 31, CUS Genova 30, Lions Tortona 25, CUS PO 21, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.