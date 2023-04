Nel Campionato di Prima Divisione Femminile Frances, la Pallamano Imperia rientra a pieno titolo nella 'bagarre' finale

Sempre più avvincente la conclusione della Poule Promozione del Campionato di Prima Divisione Femminile Francese al quale partecipa la San Camillo Riviera Pallamano Imperia.

Con il successo in trasferta di sabato scorso nel vicino Principato di Montecarlo contro la 'agguerrita' formazione locale, per 31/23, la compagine del capoluogo imperiese rientra a pieno titolo nella 'bagarre' finale di questo campionato. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio - le ragazze sentivano molto la partita perchè all'andata avevamo perso. Siamo partite un po' contratte, poi piano piano abbiamo acquistato fiducia soprattutto in difesa per poi diventare più concrete in attacco".

Ora per per le ragazze del capitano Raffaella Broi ancora un'ostica trasferta sabato prossimo a Nizza contro l'ASBTP, quarto incomodo per la promozione finale, avversario che non fa sconti a nessuno in particolar modo alle squadre italiane.

CLASSFICA: MOUGINS-SARTOUS Punti 13, MONACO 12, SAN CAMILLO RIVIERA 10 ASBTP NIZZA 8, CAGNES 5.

FORMAZIONE: Raffaella Broi reti 3, Valentina Cigna, Alessia Moisello 3, Alice Moisello 1, Clara Pellicari 2, Giulia Repetto 6, Ksenija Susa 4, Maria Traverso 12, Laura Daprelà portiere.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.