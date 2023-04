Taggia: in Consiglio comunale il caso del Tricloropropano, il Sindaco "Momenti difficili e il problema dell'acqua rimane"

Consiglio comunale, questa sera a Taggia. Una assise che si è aperta con un minuto di silenzio, per ricordare il Consigliere di opposizione Marco Ardoino, recentemente scomparso.

Il Consiglio si è aperto con le comunicazioni del Sindaco, Mario Conio, in relazione all'inquinamento dell'acqua dell’11 marzo scorso: “L’operazione di quei giorni è stata quella di circoscrivere al massimo i pozzi incriminati e isolarli dalla rete. Il problema di maggior complessità riguardava alcune zone collinari che non si potevano servire con il ‘by-pass’ del Roya. Dopo tutta una serie di lavori, siamo arrivati al 20 marzo, quando abbiamo avuto la rete che non presentava più gli inquinanti. E’ stata una situazione difficile da affrontare e lo dico con orgoglio. Mi sono assunto una responsabilità importante perché, il sabato ho avuto informazioni informali e, in mancanza di dati oggettivi poi arrivati in tarda serata, ho deciso di chiudere tutto. L’ordinanza non aveva un fondamento tecnico per farla, anche se i fatti mi hanno dato ragione. E’ stata una decisione dettata dalla prudenza visto che non esisteva una letteratura in merito ed anche Asl ha avuto problemi nel capire quanto fosse pericoloso il ‘Tricloropropano’. Mi hanno confermato che l’inquinante non è più in commercio da anni e non risulta la possibilità di un atto dolo, anche se le indagini sono tuttora in corso. Uno dei problemi che mi preoccupano, riguarda il fatto che saremo dipendenti dal Roya e, vista la situazione degli ultimi tempi in particolare per la zona dianese, ci attendono periodi particolarmente difficili”.

Il Sindaco ha confermato che le verifiche della potabilità dell’acqua vengono fatte ogni 15 giorni mentre i controlli a più ampio spettro (da dove è emersa la presenza del Tricloropropano) vengono fatte ogni tre mesi.

Il primo cittadino si è anche dichiarato contrario all’ipotesi di una eventuale diga in Valle Argentina: “C’è un finanziamento – ha detto – ma penso che sarebbe più consono avere bacini più piccoli, magari per utilizzare l’acqua per scopi irrigui. Certo, è un buon momento in tema di risorse e, quindi, si potrebbe pensare seriamente a invasi più ridotti e non certo una diga”.

Dall’opposizione è stato dato atto al Sindaco di aver operato correttamente ma, essendo il Comune parte lesa della situazione, ha chiesto di fare le opportune verifiche, affinchè situazioni simili non si ripetano. Giuseppe Lo Iacono: “E’ mancata.

Nel corso dell’assise sono state presentate alcune interrogazioni, da parte del gruppo consiliare ‘Progettiamo il futuro’. La prima in merito alla valutazione da parte dell'amministrazione comunale alla partecipazione al progetto ‘Liguria neb challenge 2023’. Nello specifico il Sindaco ha confermato di non avere in agenda la partecipazione, dovendo lavorare sulle molte iniziative presenti, in particolare sul fronte Pnrr.

E’ stato poi discusso lo stanziamento di ‘Somma urgenza’ per la mareggiata del gennaio scorso. Al termine è stato approvato con l’astensione dell’opposizione, da dove è stato chiesto (Gabriele Cascino) che vengano assegnati al più i 40 dei 120 posti barca della Darsena non utilizzati, anche per migliorare il bilancio del Comune. L’assessore Fichera ha evidenziato in merito che i posti vuoti anno bisogno di interventi. Lo stanziamento per i lavori era presente ma, con la mareggiata, serviranno fondi per altri interventi e, quindi, bisognerà attendere. Sicuramente l’Amministrazione sta pensando a modificare il regolamento per assegnazioni dei posti barca più rapidi e non solo annuali.