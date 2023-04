Vallecrosia, ginnastica artistica: ottimi risultati per l'Asd Sunny Gym (Foto)

Grande successo per la seconda tappa interregionale Libertas organizzata dall’Asd Sunny Gym Ginnastica Artistica a Vallecrosia. Nel fine settimana circa 150 ginnaste si sono confrontate nei vari programmi tecnici.

Nei concorsi a squadre la Sunny Gym di Vallecrosia ha visto piazzare, in ogni livello, le proprie atlete ai primi posti in classifica. “Doverosi complimenti a tutte le numerose atlete che non hanno raggiunto il podio ma hanno comunque guadagnato ottimi punteggi e affrontato questa esperienza mettendosi in gioco" - commenta l’Asd Sunny Gym di Vallecrosia - “Il movimento Libertas è in crescita nel nostro territorio grazie al grande impegno dello staff della Sunny Gym e grazie anche all'appoggio dell'amministrazione di Armando Biasi che insieme al consigliere allo Sport Marco Calipa, che ringraziamo per aver presenziato come sempre alle premiazioni, favoriscono l'importanza della pratica sportiva nei giovani. Senza l'utilizzo e la concessione della struttura, infatti, non sarebbe possibile organizzare questi eventi di confronto e condivisione. Si ringraziano, inoltre, i giudici, lo staff, i collaboratori e i genitori per il sostegno, la fiducia e il supporto. Infine, si ringraziano per la partecipazione Artistica Star di San Bartolomeo, Arte Ginnastica di Finale Ligure e la Nuova artista Monza di Monza”.

“Il prossimo impegno con il campionato Libertas sarà la tappa nazionale, che si terrà a maggio dal 17 al 21, alla quale parteciperanno ben oltre 60 atlete/i qualificate/i per la società di Vallecrosia, che ha affrontato il primo campionato nazionale nel 2017 schierando 13 ginnaste. È in crescita esponenziale, quindi, l'attività di questa società giovane che conta ad oggi 180 tesserati dai 3 ai 20 anni” - dice l’Asd Sunny Gym di Vallecrosia.

Per il livello Champion Gym nella classifica assoluta della categoria Giovani (32 partecipanti) si è piazzata prima Elena Borfiga della Sunny Gym, Leyla Villa della Sunny Gym è arrivata seconda mentre Dalila Trinchera, sempre della Sunny Gym, si è classificata terza. Nella categoria Allieve (34 partecipanti) sono giunte sul podio tre atlete della Sunny Gym: 1° Lara Ballestra, 2° Aurora Striano e 3° Matilda Alpa. Nella categoria Juniores, invece, si è piazzata prima Matilde Zoccoli, seguita da Giulia Ramoino e Rosita Merlo, tutte e tre della Sunny Gym.

Per quanto riguarda la specialità corpo libero nella categoria Giovani sono salite sul podio tre atlete di Artistica Star: 1° Alyssa Tregaj, 2° Erika Rossi e 3° Matilde Chiefari. Nella categoria Allieve è giunta prima Sara Marin di Arte Ginnastica, seconda Noemi Contino della Sunny Gym mentre terza Martina Vicini di Arte Ginnastica. Nella categoria Juniores, invece, sono giunte sul podio tre atlete di Sunny Gym: 1° Giorgia Griza, 2° Micaela Cebotari, 3° Beatrice Terracciano.

Per la specialità mini trampolino, nella categoria Giovani tra i primi tre posti in classifica vi sono Martina Shity, Sofia Morabito Sofia e Emma Marino, tutte della Sunny Gym. Nella categoria Allieve sul podio appaiono tre atlete della Sunny Gym: Azzurra Torroni Azzurra, Giorgia Amato e Giada Culicchia. Nella categoria Juniores, invece, Camilla Sciamanda si è piazzata prima, seconda Matilda Polo e terza Beatrice Terracciano, tutte e tre della Sunny Gym.

Per il livello Champion Gym Maschile nella classifica assoluta Eligio Anfosso della Sunny Gym è arrivato primo, Damian Oprea della Sunny Gym secondo, Massimo Pietrarelli di Arte Ginnastica terzo e Nathan Reccia della Sunny Gym quarto.

Per il livello Promozione, la classifica assoluta della categoria Allieve-Giovani vede: 1° Luna Gamba di Artistica Star, 2° Alice Amarella della Sunny Gym, 3° Chiara Zambruno di Artistica Star. Nella categoria Juniores sul podio tre ragazze della Sunny Gym: 1° Azzurra Amarella, 2° Marta Sangineto, 3° Gaia Dito Gaia.

Per la specialità corpo libero nella categoria Allieve-Giovani salgono sul podio: 1° Sveva Viale della Sunny Gym, 2° Greta Oliva della Sunny Gym, 3° Mia Brambillasca di Artistica Star. Nella categoria Juniores meritano il podio Alice Crosetti della Sunny Gym, Ginevra Grillo della Sunny Gym e Giorgia Rizzin di Artistica Star.

Per la specialità trave, nella categoria Allieve-Giovani si aggiudicano il podio Mia Brambillasca, Beatrice Varesano e Elena Pira, tutte di Artistica Star. Nella categoria Juniores il podio è tutto di Artistica Star con Tamara Albeik, Melissa Bytici e Chloe Brambillasca.

Per la specialità volteggio nella categoria Allieve-Giovani è arrivata prima Sveva Viale di Sunny Gym, Sofia Di Cicco di Artistica Star è giunta seconda mentre Greta Oliva di Sunny Gym si è piazzata terza. Nella categoria Juniores tra atlete della Sunny Gym si piazzano ai primi tre posti: Ginevra Grillo, Lavinia De Giovanni e Alice Crosetti.

Per la specialità mini trampolino, nella categoria Allieve-Giovani sul podio vi sono Sofia Di Cicco di Artistica Star, Sveva Viale di Sunny Gym e Greta Oliva di Sunny Gym. Nella categoria Juniores si piazzano 1° Ginevra Grillo di Sunny Gym, 2° Giorgia Rizzin di Artistica Star e 3° Chloe Brambillasca di Artistica Star.

Per la specialità parallele nella categoria Allieve-Giovani sul podio appaiono Greta Oliva di Sunny Gym, Sveva Viale di Sunny Gym, Sofia Di Cicco di Artistica Star. Nella categoria Juniores si sono piazzate sul podio Ginevra Grillo di Sunny Gym, Chloe Brambillasca di Artistica Star e Melissa Bytici di Artistica Star Gym.

Per il livello serie C nella classifica assoluta della categoria Allieve-Giovani sono arrivate in cima al podio Lucrezia Bovio di Sunny Gym, Mia Madaffari di Sunny Gym, Giada Rosadi di Sunny Gym. Nella categoria Juniores Lisa Tuttoilmondo della Sunny Gym si è classificata prima, seconda Aurora Pastorino di Artistica Star, terza Costanza Bodo di Artistica Star.

Per la specialità corpo libero nella categoria Allieve-Giovani la classifica vede prima Camilla Romano di Artistica Star, seconda Giorgia Di Carlo della Sunny Gym e terza Raissa Suava della Sunny Gym. Nella categoria Juniores si è piazzata 1° Chiara Bonifacio della Sunny Gym, 2° Lia Ramella di Artistica Star e 3° Emma Togliatto di Artistica Star.

Per la specialità trave nella categoria Allieve-Giovani prima è stata Camilla Romano di Artistica Star, seconda Giorgia Di Carlo della Sunny Gym e terza Raissa Suava della Sunny Gym. Nella categoria Juniores è arrivata prima Chantal Gentile della Sunny Gym, seconda Martina Scatti di Artistica Star e terza Emma Togliatto di Artistica Star.

Per la specialità volteggio nella categoria Allieve-Giovani si è piazzata prima Camilla Romano di Artistica Star, Giorgia Di Carlo di Sunny Gym, terza Suava Raissa di Sunny Gym. Nella categoria Juniores Chiara Tramontana della Sunny Gym è giunta prima, Chantal Gentile della Sunny Gym seconda mentre Isabella Ghione della Sunny Gym terza.

Per la specialità mini trampolino nella categoria Allieve-Giovani sul podio salgono Giorgia Di Carlo della Sunny Gym, Camilla Romano di Artistica Star e Raissa Suava della Sunny Gym. Nella categoria Juniores la prima è stata Chiara Tramontana della Sunny Gym, seconda Lia Ramella di Artistica Star, terza Chantal Gentile della Sunny Gym.

Per la specialità parallele nella categoria Allieve-Giovani 1° Camilla Romano di Artistica Star, 2° Giorgia Di Carlo della Sunny Gym, 3° Raissa Suava della Sunny Gym. Nella categoria Juniores sul podio si sono piazzate Chiara Tramontana della Sunny Gym, Isabella Ghione della Sunny Gym e Chiara Bonifacio della Sunny Gym.

Per il livello di serie A nella classifica assoluta della categoria Allieve-Juniores sono giunte 1° Sofia Rocca della Sunny Gym, 2° Vera Casati di Nuova Artistica Monza, 3° Giulia Rao della Sunny Gym. Nella categoria Senior-Master sono arrivate 1° Giorgia Crudo di Nuova Artistica Monza, 2° Federica Mataloni della Sunny Gym, 3° Gaia Viscogliardi di Nuova Artistica Monza.

Per la specialità corpo libero nella categoria Allieve-Juniores si sono piazzate: 1° Serena Luci della Sunny Gym, 2° Siria Cianci della Sunny Gym, 3° Matilde Origoni di Nuova Artista Monza. Nella categoria Senior-Master il podio ha visto 1° Sophia Forzani di Nuova Artistica Monza, 2° Victoria Barilaro della Sunny Gym, 3° Benedetta Toffanelli di Nuova Artistica Monza.

Per la specialità trave nella categoria Allieve-Juniores sul podio si sono piazzate Siria Cianci della Sunny Gym, Serena Luci della Sunny Gym e Matilde Origoni della Sunny Gym. Nella categoria Senior-Master sono giunte 1° Victoria Barilaro della Sunny Gym, 2° Sophia Forzani di Nuova Artistica Monza e 3° Benedetta Toffanelli di Nuova Artistica Monza.

Per la specialità volteggio nella categoria Allieve-Juniores Siria Cianci della Sunny Gym è arrivata prima, Serena Luci della Sunny Gym seconda mentre Matilde Origoni di Nuova Artistica Monza terza. Nella categoria Senior-Master si è piazzata prima Benedetta Toffanelli di Nuova Artistica Monza, seconda Sophia Forzani di Nuova Artistica Monza e terza Victoria Barilaro della Sunny Gym.

Per la specialità mini trampolino nella categoria Allieve-Juniores hanno conquistato il podio Serena Luci della Sunny Gym, Matilde Origoni di Nuova Artistica Monza e Siria Cianci della Sunny Gym. Nella categoria Senior-Master sul podio si sono piazzate Victoria Barilaro della Sunny Gym, Sophia Forzani di Nuova Artistica Monza e Benedetta Toffanelli di Nuova Artistica Monza.

Per la specialità parallele nella categoria Allieve-Juniores è giunta prima Siria Cianci della Sunny Gym, seconda Serena Luci della Sunny Gym e terza Matilde Origoni di Nuova Artistica Monza. Nella categoria Senior-Master, infine, Sophia Forzani di Nuova Artistica Monza è arrivata prima, Victoria Barilaro della Sunny Gym seconda mentre Benedetta Toffanelli di Nuova Artistica Monza terza.