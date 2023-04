Tennis, ad aprile prende il via il Monte-Carlo Rolex Masters 2023: cambia la viabilità in città

Dall'8 al 16 aprile, il Principato di Monaco vivrà al ritmo del Monte-Carlo Rolex Masters, uno dei più antichi tornei di tennis al mondo e una delle competizioni più prestigiose del circuito Atp. Un evento che genera un'affluenza significativa che richiede disposizioni sul traffico della strada.

Di conseguenza per i veicoli leggeri (auto e due ruote):

• Boulevard du Larvotto sarà a senso unico (direzione Monaco -Menton) tra la rotatoria di Avenue de Grande-Bretagne e il confine orientale di Monaco, da sabato 8 a giovedì 13 aprile dalle 9 alle 19:30, e il parcheggio per le due ruote a destra dell'edificio “Les Carmes” sarà bandito da domenica 2 aprile alle 23 a martedì 18 aprile alle 23:59;

• Rue du Portier sarà interdetta alla sosta da giovedì 13 aprile alle 23 a domenica 16 aprile alle 23:59.

Per gli autobus, invece, Boulevard du Larvotto, nella sua parte compresa tra il n. 17 (edificio “Casabianca”) e il numero 37 (palazzo “Testimonio”), da sabato sarà riservata al parcheggio degli autobus dall'8 aprile a giovedì 13 aprile dalle 9 alle 19:30.

Per i camion da sabato 8 a domenica 16 aprile, dalle 8:30 alle 19:30, è vietata la circolazione dei veicoli oltre 3,5 tonnellate sul boulevard du Larvotto, tra la rotatoria dell'avenue de Grande Bretagne e il confine orientale di Monaco e sulla porzione dello svincolo Saint-Roman/boulevard du Larvotto. Durante questo periodo, è anche vietata la circolazione dei veicoli di più di 7,5 tonnellate su Avenue Princesse Grace, in direzione Menton Monaco. Queste disposizioni non si applicano ai veicoli di soccorso, emergenza, servizio pubblici, nonché quelli debitamente autorizzati.

Difficoltà di traffico, invece, per tutto il periodo del Monte-Carlo Rolex Masters sarà prevista a causa del senso unico, nel comune di Roquebrune-Cap-Martin, di viale Jean Jaurès, viale Varavilla restando così l'unico asse viario per uscire dal Principato sul lato est.

Come per ogni edizione del Monte-Carlo Rolex Masters, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) noleggerà navette gratuite per gli spettatori del torneo, per tutta la durata dell'evento tennistico, con un circuito esteso quest'anno. Per maggiori informazioni cliccare su https://www.cam.mc/a-la-une-fr/04-navette-gratuite-rolex-monte-carlomasters. Gli spettatori muniti di tessera tennis potranno accedere gratuitamente alla rete CAM - battello-bus incluso - presentandolo all'autista in cambio di un voucher.