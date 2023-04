Sanremo: al via le fasi locali del Trofeo Ravano, iscritti 44 squadre e 230 atleti per il 17 aprile

E' partito il countdown per le fasi locali del Torneo Ravano 2023 ed è già un successo. Nove plessi iscritti, 44 squadre partecipanti, 230 bambini scalpitanti che lunedì 17 aprile si sfideranno a Volley S3 presso l'impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo.

Il Torneo Ravano festeggia il 38esimo anno dalla sua nascita ed è caratterizzato non solo dalla sua particolare longevità ma anche dal fatto di essere riconosciuto come il Torneo giovanile scolastico più grande d’Europa. Il torneo è dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. L’evento è patrocinato a livello nazionale dal CONI e da tutte le 11 Federazioni sportive coinvolte, a livello locale è organizzato dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con il patrocinio del Comune di Sanremo e il supporto del Comitato Territoriale FIPAV Ponente Ligure.

"Il Torneo Ravano è un’eccellenza di Genova e della Liguria, il più grande torneo scolastico d’Europa che abbraccia tante discipline sportive avvicinando i più piccoli, ma anche i loro genitori, alla pratica sportiva e alle attività motorie, e promuovendo i valori di integrazione, fair-play, amicizia e gioco di squadra. L’edizione 2023 ci avvicinerà all’evento sportivo dell’anno, Il "Gran Finale” di The Ocean Race, che farà del nostro territorio la capitale mondiale della vela. Regione Liguria crede fortemente nello sport come veicolo di crescita umana, sociale ed economica, ma anche di promozione e attrattività turistica per il nostro territorio.



Parteciperanno all'evento l'Istituto Almerini e gli Istituti Comprensivi Sanremo Levante, Sanremo Centro Levante, Sanremo Ponente, Sanremo Centro Ponente e Arma di Taggia, con i seguenti plessi: Almerini (2 squadre), Arma (1 squadra), Castillo (1 squadra), S. Giacomo (5 squadre), S. Pietro (7 squadre), Montessori (5 squadre), Ospedaletti (9 squadre), Poggio (3 squadre), Volta (11 squadre). Durante l'arco della giornata i bambini saranno impegnati con il Volley S3 e con i 'Laboratori Green', sulle tematiche Agenda 2030: Rispetto dell'Ambiente, Il Santuario Pelagos, il Fair Play ... Happy Play (e il cartellino verde), Velisti per un giorno, con la partecipazione dei Consoli del Mare, del Panathlon International Imperia/Sanremo, della Lega Navale di Sanremo.



La giornata sarà caratterizzata da tantissimo gioco e divertimento. Le due squadre prime classificate accederanno alle fasi finali che si terranno il 25 maggio nella kermesse unica della Fiera di Genova nello scenografico Padiglione Jean Nouvel.