Pallavolo: vittoria e vetta della classifica mantenuta per la Grafiche Amadeo in attesa del rush finale

Un’altra vittoria in casa per la Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo: i ragazzi di capitan Gazzera si sono nettamente imposti ieri per 3-0 contro il Serra Frutta Alassio con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-12.

La gara è sempre stata in mano ai sanremesi che, con questo risultato, restano al comando della serie C maschile con 45 punti. Al secondo posto il Volley Sabazia Vado con 42 e, al terzo, l’Admo Lavagna con 40. Prossima gara, dopo la sosta pasquale, a Genova contro l’Acli Santa Sabina.

Vittoria anche per la formazione femminile della Grafiche Amadeo, nei play-out della Serie C, a Genova contro il Volley Don Bosco per 3-0. La squadra di Nando Guadagnoli mantiene così il secondo posto con la salvezza ormai assicurata.