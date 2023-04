Pallavolo: l'Imperia Volley termina al quarto posto in D maschile, sfuma il sogno final four per l'U18

Termina con il quarto posto il campionato regionale di D maschile dell’Imperia Volley. Nei campionati territoriali di serie e categoria spiccano le vittorie della 2a Divisione e quelle della Under 16 femminile e Under 17 maschile.

Campionato Regionale Serie D Maschile 18a Giornata (Ultima)

Imperia Volley-Colombo Genova 3-0

Termina con una netta vittoria il campionato di Serie D Maschile per i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi. Una stagione più che positiva per la formazione giallo/nera che accanto ai veterani Sbarra, Pezzuti, Trosso e Saglietto, ha permesso il graduale ingresso dei giovani Carrera, Barla, Muscatiello e Brun, freschi assieme ai loro compagni dello scudetto U17.

Campionato 2a Div.ne Girone B 8a Giornata

Alassio Laigueglia Volley-Imperia Volley 0-3

Ritorna con tre punti dal Pala Ravizza di Alassio l’Imperia Volley nella partita che le vedeva opposte alla locale formazione, fanalino di coda del campionato. Con una gara in meno le imperiesi guidano la classifica provvisoria con sei vittorie e una sola sconfitta.

Campionato U18 – Triangolare 2a Classificate Comitati Ponente, Genova e Levante

Imperia Volley-Pallavolo Futura Spezia 1-2

Cogovalle GE-Imperia Volley 2-1

Si ferma al Palasport di Manesseno il cammino delle imperiesi nel triangolare valevole per designare la quarta finalista alla semifinale regionale. Sia con le spezzine della Pallavolo Futura che con le genovesi del Cogovalle, il capitano Alice Piccione e compagne disputano due buone gare contro formazioni che nel proprio sestetto presentavano giocatrici che giocano stabilmente in serie C, uscendo sconfitte in entrambe le gare 2-1.

Campionato U17 11a Giornata

Imperia Volley-Nova Volley 3-0

Con lo scudetto già cucito sul petto, i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza sono in corsa ormai solo per la statistica: finire il campionato con un fantastico percorso netto. Primo ostacolo il Nova Volley che deve lasciare la palestra Itis di Imperia senza raccogliere nemmeno un set.

Campionato U16 Seconda Fase

Finalmaremola Bianca-Imperia Volley 0-3

Inizia con una vittoria il cammino di avvicinamento alla Final Four per il capitano Ginevra Carnabuci e compagne, passando con il punteggio più rotondo sul campo del Finalmaremola Bianca.

Campionato U13 6a Giornata

Imperia Volley-Maremola Volley 0-3

Campionato U13 Young 7a Giornata

Caramagna IMVolley-Albenga Volley Rossa 0-3

U12 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley-Nova Volley 2-1