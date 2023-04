Pallamano, a Nizza gli under 13 dell’Abc Bordighera pareggiano contro il Cavigal (Foto)

Un pareggio per l'under 13 dell’Abc Bordighera nel fine settimana. I ragazzi, sabato, sono infatti scesi in campo a Nizza per affrontare il Cavigal, contro il quale alla fine hanno chiuso l’incontro 16 a 16.

“Continua il trend positivo dei nostri leoncini che, per una manciata di secondi, hanno sfiorato la vera vittoria” - commenta l’Abc Bordighera - “Il risultato della partita è stato un pareggio che per noi ha il sapore dolce della vittoria per l'andamento del match”.

“Portiamo a casa un pareggio, 16-16, acciuffato nell'ultimo minuto di gioco dopo essere stati sotto di 4 gol nel secondo tempo" - dichiarano le allenatrici dell'under 13 dell'Abc Bordighera molto contente dello spirito di squadra dei 'loro piccoli ma grandi atleti' - “Buono il primo tempo dove le squadre hanno giocato rimanendo sempre vicine sul risultato. Alla fine del primo tempo la partita era 7 a 7. All'inizio del secondo tempo i nostri ragazzi hanno avuto un leggero calo, dovuto in parte agli infortuni e alla possibilità di poter effettuare pochi cambi a causa delle numerose assenze per questo fine settimana. Questa fragile situazione però, con l'aiuto dei consigli della panchina, non ha fatto perdere la concentrazione e la fiducia nei ragazzi che hanno tenuto la testa nella partita fino alla fine senza mollare mai. Ultimo minuto al cardiopalma: dopo un fantastico recupero del gap che il Cavigal aveva preso, 16 a 15, e pochi secondi ancora da giocare. Nell'ultimissima azione, palla in mano all'Abc, passaggio, tiro e goal: 16 a 16 e fischio finale”.

"Bravissimi a tutta la squadra" - dicono dalla panchina - "Si è visto il risultato di tutti gli sforzi fatti durante gli allenamenti, i ragazzi hanno, infatti, dimostrato di mettere a terra gli insegnamenti degli allenamenti. Un ottimo risultato. Ora è giusto assaporare questo trend positivo mantenendo però la voglia di continuare a migliorare ad ogni allenamento. Piccola pausa per ora nel campionato francese mentre gli impegni per il campionato promozionale FIGH continuano”.