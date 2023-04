Imperia: terminato con grande successo il progetto 'RugbyAbile' con il 'terzo tempo' di sabato a Baitè

Nel pomeriggio di sabato scorso si è concluso il progetto ‘RugbyAbile’, suggellato da un ‘terzo tempo’ al campo ‘Pino Valle’ di Imperia.

L’operazione era iniziata nel mese di febbraio e ha comportato la proficua sinergia tra il sistema rugbistico basato ad Imperia, con Imperia Rugby, Union Rugby Riviera e la Polisportiva IntegrAbili di Sanremo.

In un bel pomeriggio i molti partecipanti alle attività hanno messo a prova le loro abilità con i loro educatori e i tecnici delle società rugbistiche. Dopo una bella serie di allenamenti mirati, si sono viste cose molto buone in merito alla destrezza con la palla ovale e nei confronti di ‘flag rugby’, una varietà del gioco senza contatto, dove però non è affatto facile sottrarre le ‘code’ colorate attaccate con il velcro alla cintura degli avversari.

Il momento terminale del percorso è stato suggellato da una piccola cerimonia in campo, presente Simone Vassallo, Assessore allo Sport e Manifestazioni del comune di Imperia. Lo stesso Vassallo, ormai presenza frequente in quel del ‘Pino Valle’ si è dimostrato molto interessato all’iniziativa, che ha un respiro almeno provinciale, vista la provenienza degli atleti. Sono state distribuite agli atleti le rutilanti magliette della Union Rugby Riviera arricchite dal logo del progetto RugbyAbile, fra la soddisfazione generale. Ovviamente il terzo tempo è stato d’obbligo, servito presso la Club House ‘Carletto Oddone’.

Ad un tempo, i tecnici dell’Imperia e Union, Alessandro Ardoino e Mariuccia Reitano hanno sperimentato sul campo quanto appreso nell’apposito corso per Operatori di Rugby integrato, organizzato dalla Federazione Italiana Rugby. L’impegno dei due tecnici, coadiuvato da, Anna, Alice, Francesco e Riccardo altri giovani del contesto rugbistico imperiese, si affianca dunque all’attività dell’ASD InegrAbili, presieduta da Alessandra Mamino, con vice presidente nonché educatrice Donatella Barilla, con il segretariato di Maura Erbini.

Sul campo sono sceso gli educatori Marco Barisciani, Stefania Spitaleri e Anne L.Medcalf. I ragazzi impegnati sono Edoardo, Alessandro, Alberto, Davide, Jean, Giada, Gabriele, Mattia, Alessia, Giorgia, Irene, Lorenzo, Gabriella, Simone e Daniele. Giorgia in particolare vanta diverse vittorie in campo nazionale giovanile nel contesto del nuoto paraolimpico. Ora anche il rugby, gioco per tutti.