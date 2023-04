Calcio, tanti impegni per le leve della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Tanti impegni per i ragazzi del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy, che sono stati tutti coinvolti nei campionati FIGC di categoria nella fase primaverile della stagione 2022-23.

“Nelle ultime due settimane presso la struttura dello Zaccari a Camporosso sono state ospitate tante società del comprensorio: Camporosso, Ventimiglia, Sanremese, Riva Ligure, Golfo Dianese, Imperia, Virtus e Salesiani Vallecrosia. Altrettanti però sono stati gli incontri disputati fuori casa dai biancorossi” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “In questa stagione calcistica, iniziata nei migliori dei modi, con molti atleti tesserati e tante attività in programma, tra campionati FIGC e tornei, hanno fatto sì che le occasioni di confronto con i ragazzi delle altre società fossero molteplici; questo ha dato modo agli istruttori di poter verificare ed attenzionare in campo il lavoro svolto durante le sedute di allenamento di tutta la stagione in corso. Ottimi i risultati riscontrati con tutte le leve”.

“E’ sempre molto bello ed emozionante vedere i nostri campi pieni di ragazzi che si divertono e giocano a calcio con passione e con il sorriso“ - commenta la società - “Una serie di partite molto complicate per le categorie grandi della Polisportiva Vallecrosia Academy, che hanno incontrato squadre che si trovano nella parte alta della classifica generale, molto forti e preparate”.

Sabato 18 marzo sul campo di casa i Giovanissimi 2008 hanno affrontato il Finale. “Dopo aver tenuto il risultato per tutto il primo tempo, i biancorossi hanno ceduto ai primi in classifica subendo 4 goal e non riuscendo più a segnarne nemmeno uno” - afferma la Polisportiva.

Domenica 19 marzo, invece, gli Allievi 2006 hanno ospitato l’Albenga, seconda in classifica. "La gara è stata molto combattuta e sentita da entrambe le formazioni, i giovani biancorossi hanno lottato con grinta e determinazione ma il risultato finale è stato 4-5. I marcatori biancorossi sono stati Tommaso Salvaterra, che ha segnato una tripletta, ed Elvis Osmeni, che ha fatto un goal" - fa sapere il Vallecrosia Academy.

Sabato 25 marzo, allo Zaccari, i Giovanissimi 2008 hanno ospitato il Camporosso. “I biancorossi si sono resi protagonisti di una buona prestazione generale" - dice la Polisportiva - “Dopo un primo tempo ottimo, hanno poi ceduto nel secondo tempo. Il risultato finale è stato di 1-4. Il goal per i biancorossi è stato segnato da Andrea Piccamiglio”.

Domenica 26 marzo, gli Allievi 2006 hanno affrontato in trasferta la squadra prima in classifica: il Finale. “I biancorossi hanno messo grinta e passione in un incontro molto complesso" - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Hanno comunque tenuto bene fino alla fine, contenendo il risultato. La partita è finita però 3-1 con un unico goal segnato da Alex Tiberti”.