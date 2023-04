Calcio femminile, Sanremo Ladies C siamo: promozione conquistata (Foto e video)

Le Sanremo Ladies volano in serie C. Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera, sul campo di Pian di Poma a Sanremo hanno affrontato, in uno scontro diretto, il Vado, contro il quale, alla fine, hanno pareggiato 1-1 grazie al gol di Elisa Cerato. Un risultato che ha, comunque, permesso alle Ladies di conquistare la promozione in serie C femminile.

Un grande traguardo per le ragazze di mister Busacca che si sono rese protagoniste di una grande stagione nel campionato di eccellenza femminile. “Sono felicissimo. È la vittoria di un gruppo che è sempre stato unito. Non è stato semplice però ci siamo arrivati e abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo“- commenta il mister Ivan Busacca.

Tante persone hanno fatto il tifo per le ragazze. In tribuna erano presenti anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore allo Sport Giuseppe Faraldi e una delegazione della Polisportiva Vallecrosia Academy: ragazzi dell’under 13 insieme a mister e accompagnatori. "È stato il coronamento di un campionato strepitoso. Le ragazze venivano da dodici partite su dodici vinte, con il Vado sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo ma le avversarie hanno recuperato nel secondo. Le ragazze però sono state strepitose e così siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato” - dichiara il presidente Simone Ricci - "Un bellissimo risultato per la società ma anche per la città“.

Alla fine della partita è esplosa la festa a Pian di Poma. Amici e supporter hanno acclamato le ragazze con cori, trombette, striscioni e coriandoli.