Arti Marziali: un weekend di studio e preparazione per i maestri e gli atleti dello Tsukuri Club Ventimiglia (Foto)

Nell’ultimo fine settimana il Club Tsukuri ha partecipato allo stage nazionale di Chianciano, in Toscana. Il club ponentino, guidato dal direttore tecnico Cristian Di Franco (vice coordinatore nazionale CSEN settore judo) si è dimostrato un grande sodalizio sempre pronto a mettersi in gioco è sempre attivo nella formazione è crescita dei propri tecnici e atleti.

Alla manifestazione presenti 570 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Docenti di eccezione hanno guidato i corsi e un ospite d'onore, Darcell Yandzi (uno dei tecnici più completi in Europa, pluri medagliato europeo e mondiale). Insieme al maestro Yandzi e Fernand Capizzi, Cristian Di Franco ha guidato 3 giorni di esercizi tecnici, preparazione e ‘Randori’. Altri nomi eccellenti come il maestro Riccardo Caldarelli, Stefano Proietti, Giacomo De Cerce e Marco Andolfi hanno guidato lezioni sui Kata, sui sistemi di allenamento agonisti e pre agonisti e sulla lotta al suolo.

“Credo - spiega il Maestro Di Franco - che l'importanza di queste manifestazioni sia basilare per i tecnici e fonte di grande crescita per i nostri ragazzi. Riuscire a creare connessioni tra il gioco, la disciplina, lo studio e l'agonismo è una grande missione che ogni tecnico affronta. E’ a mio avviso l'unico modo per comprendere queste connessioni è studiare i vari aspetti per riuscire a connetterli in maniera graduale e continuativa”.

Era presente tutto lo staff tecnico dello Tsukuri: Catassi, Biamonti, Morsia, Riotto e Alessandro i quali hanno seguito tutti i corsi accrescendo la propria conoscenza e pronti a metterla a disposizione degli atleti.