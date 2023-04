Sanremo: domani pomeriggio al Teatro dell'Opera Suor Myriam Castelli apre la stagione dei 'Martedì Letterari'

Suor Myriam Castelli apre, domani pomeriggio alle 16.30 al Teatro dell’opera’, il ciclo della stagione primaverile dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo.

Nella Settimana Santa che conduce alla Pasqua, ricorderà ‘Il santo Padre. Giovanni Paolo II Maestro e Testimone’ (Ed. Libreria Editrice Vaticana). L’incontro è stato inserito nel programma dell’UniTre Sanremo (ingresso libero). L’opera fa rivivere gli episodi, i gesti memorabili e i toccanti discorsi dell'indimenticabile Papa polacco.

L'Autrice, Suor Myriam Castelli, appartenente alla Congregazione delle Figlie di San Paolo e stimata giornalista specializzata in comunicazione radio-televisiva, attingendo al vastissimo archivio della Rai, e alla sua diretta esperienza è riuscita a trasmettere con uno stile semplice e scorrevole l'immensa ricchezza spirituale di Giovanni Paolo II.

Myriam Castelli, nata a Soave in provincia di Verona, è laureata in filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzata in teologia e in lingua e letteratura spagnola; è giornalista professionista e appartiene alla Congregazione delle Figlie di S. Paolo. Esperta nella comunicazione radiotelevisiva, da quindici anni è giornalista RAI. Dal 2000 è autrice e conduttrice del programma televisivo ‘Cristianità’ di RAI International. Per la RAI ha firmato alcuni programmi televisivi tra i quali "Viaggio nei luoghi del sacro", "Il colore dei santi", "Parola di Karol". Tra le sue pubblicazioni si segnalano: ‘Il Dio della gioia’, ‘Città del Vaticano 2006’, ‘Giovanni Paolo II. Il papa che ha cambiato il mondo’, ‘Santi per tutto l'anno 2003’; ‘L'ultimo viaggio, Loreto 2007’, ‘Totus Tuus’ (DVD), concerto in memoria di Giovanni Paolo II, 2006.

Il 14 aprile alle 17.30, invece, nel ‘Centenario calviniano’ la prof.sa Manuela Ormea presenterà ‘Il mondo che verrà. Incontri con l’altrove di Italo Calvino’ (Ed. Lo studiolo).