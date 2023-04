Montecarlo: dal 25 al 28 maggio si terrà l'80ª edizione del Gran Premio di Monaco

Se è divertente guardare un Gran Premio in televisione, è molto più spettacolare assistere a una gara vera. Se la tua passione sono i motori, l'emozione di veder correre dal vivo le monoposto di Formula 1, potrebbe essere impagabile. Se i motori turbo e "l'odore della gomma" ti fanno battere forte il cuore, assistere ad un Gran Premio sarà un'esperienza eccezionale da vivere almeno una volta. Se desideri partecipare dal 25 al 28 maggio al Gran Premio più leggendario della storia di questo sport, il noleggio a breve termine sarà il modo migliore per raggiungere Monaco.



Perché assistere al Gran Premio di Monaco 2023

Il Gran Premio di Monaco è sicuramente la gara più leggendaria della F1. Questo Gran Premio è totalmente fuori dal comune poiché prevede di trasformare una città di soli 2 km² in un circuito dove potranno gareggiare i migliori piloti del mondo. Il Gran Premio di Monaco è semplicemente una delle gare più leggendarie del mondo, tutte le categorie messe insieme. Il circuito fa parte di quella che viene definita la “Triple Crown” che consiste nel vincere le 3 gare più prestigiose del mondo, ovvero la 24 ore di Le Mans, la 500 miglia di Indianapolis e ovviamente, il GP di Monaco. Non è la gara più adatta alle auto moderne, dal momento che è quasi impossibile sorpassare un altro concorrente nelle stradine di Monaco, ma è anche ciò che rende il circuito unico ed emozionante.

Come arrivare a Monaco

Per raggiungere Monaco, avrai diverse opzioni, auto, treno o aereo. Naturalmente, a seconda della tua posizione e delle tue possibilità, alcuni mezzi di trasporto saranno più adatti di altri. Se arrivi dall'Italia, l'opzione del noleggio è sicuramente la soluzione più comoda, ma anche la più economica. Con questa formula potrai muoverti liberamente senza dover sottostare agli orari degli altri mezzi di trasporto. Con il tuo veicolo noleggiato potrai circolare senza problemi dal giovedì alla domenica per le prove o per la gara, a patto di arrivare a Monaco imperativamente prima delle 9, dove potrai parcheggiare nei parcheggi sotterranei di Fontvieille e raggiungere il circuito a piedi in 5 minuti.