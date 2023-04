Asl perde la causa con una paziente, condannata dal tribunale civile di Imperia

L’Asl 1 Imperiese dovrà risarcire di 33,794 euro una donna che era in causa con l’azienda. La condanna è stata emessa dal tribunale civile di Imperia.

Oltre al risarcimento del danno dovrà pagare 3 mila euro per il rimborso spese della perizia del Ctu e 287 euro per “spese vive” e 14 mila euro a titolo di spese legali per un totale di complessivi 52.437,83.

L’Asl, al fine di evitare l’aggravio di ulteriori spese, ha deciso di provvedere alla definizione del contenzioso pagando quanto stabilito nella sentenza dei giudici del tribunale imperiese.

L’Asl potrà contare sulla convenzione di fornitura con la Società Centro Processi Assicurativa (CPA) S.r.l. di Milano.

Infatti, la Regione Liguria nel settembre di due anni fa aveva stipulato una polizza della durata di 4 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.