Sanremo: tratto di strada Senatore Marsaglia pieno di buche (foto), una residente appella il Comune

"Passando tutti i giorni da strada Senatore E. Marsaglia, chiedo al Comune se il tratto che va dal Santuario della Madonna della Costa sino al civico 61 circa, pieno di buchi, affossamenti, rattoppi che rendono il transito davvero 'impegnativo' soprattutto in moto, sarà oggetto di intervento di riasfaltatura (come tanti altri lo sono appena stati in città) o meno. Considerando che il Santuario della Madonna della Costa è anche meta di turisti, auspico che presto anche quest'angolo della città, che pare dimenticato da tutti, diventi al più presto oggetto di manutenzione al pari di altre zone non meno importanti della nostra cittadina".