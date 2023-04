Vela: MFI Eurocup Waszp 2023, a Imperia si impone Ettore Botticini (foto)

Già quarto classificato agli International Waszp Games 2022, Ettore Botticini si conferma come uno dei migliori interpreti di questo one design foiler estremamente diffuso, vincendo la prima frazione della MFI Eurocup Waszp, evento organizzato dallo Yacht Club Imperia con il supporto della Waszp International Class, rappresentata in Liguria dal Class Manager Martin Evans.



Al comando sin dalla prima giornata, Botticini ha tenuto alta la concentrazione per tutto il corso della manifestazione, chiudendo la serie di dieci prove con un totale di 13 punti e lo scarto di due quarti, rimediati entrambi nel corso della giornata finale, quando il portacolori del Circolo Nautico e della Vela Argentario ha regatato in controllo, evitando quindi di prendere troppi rischi.



A completare il podio di questa avvincente manifestazione, che ha radunato ben trenta specialisti della classe Waszp e che è stata gestita alla perfezione tanto dal Comitato di Regata, presieduto dal presidente della I Zona FIV, Maurizio Buscemi, quanto dai volontari dello yacht club organizzatore, sono stati Emanuele Savoini (YC Imperia), finito secondo a 5 punti da Botticini, e il tedesco Moritz Hagenmeyer (DSC), finito a dieci lunghezze dal vincitore.



In top five hanno chiuso l'altro atleta di casa, Enzio Savoini (YC Imperia), già terzo agli International Waszp Games 2022, e il campione continentale Francesco Bertone (Team Drylaps).



In campo femminile, invece, si è registrata la vittoria di Kim Fernholz (BSC) che, al termine della serie imperiese, ha chiuso all'undicesimo posto assoluto.



Grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore è stato espresso da Martin Evans, coordinatore dell'attività Waszp a livello internazionale: "Modo migliore per aprire il 2023 non poteva esserci. Imperia è andata oltre le più rosee aspettative: dieci regate in tre giorni non sono cosa comune per il Waszp e il merito di ciò va agli Ufficiali di Regate e allo Yacht Club Imperia che si sono spesi senza riserve. Il livello in acqua è cresciuto decisamente dallo scorso anno ed è un piacere vedere diverse new entry: il verbo Waszp si sta spandendo e questo per la classe non può essere che un bene".



Dichiarazione ripresa da un soddisfatto Biagio Parlatore, presidente dello Yacht Club Imperia: "Siamo davvero contenti di come sono andate le cose nel corso di questa MFI Eurocup Waszp: grazie ai nostri partner, Locauto, MyFutureInnovation e Drylaps, abbiamo chiuso un evento che ha regalato divertimento e tento agonismo a quanti vi hanno preso parte. Le parole di Martin Evans sono il migliori riconoscimento per chi si è speso tanto nelle fasi di avvicinamento, quanto durante questi giorni molto intensi. Ringrazio i supporter il nostro yacht club, con una menzione speciale per gli chef della Brigata Cambusa, i cui rinfreschi post regata sono stati apprezzatissimi da atleti e addetti ai lavori".



Anche in occasione della MFI Eurocup lo Yacht Club Imperia, che ha registrato e adottato lo slogan Sail Green, ha proseguito il suo impegno a favore dell'ambiente impiegando boe elettriche geo posizionate, prive di ancoraggio e a controllo remoto.



Per consultare la entry list e i risultati clicca qui.